Serialul produs de HBO a fost un succes dureros, care a primit atenție chiar și din partea președintelui Vladimir Putin, care a criticat producția și ar fi spus că este o denaturare a adevărului. În documentarul numit „Cernobîl” se arată cum s-au desfășurat un șir de greșeli umane, dar și un șir de decizii la nivel înalt care au pus milioane de vieți în pericol.

Întregul serial gravitează însă în jurul poveștii unei femei, pe nume Lyudmila Ignatenko. În noaptea în care s-a produs explozia, soțul ei, pompier, a fost în prima linie de intervenție. Din acel moment, șirul evenimentelor devine tot mai dramatic, arătând felul în care radiațiile i-au ucis în chinuri inimaginabile pe cei care au luat contact cu ele. De asemenea, ea era însărcinată la momentul în care s-a produs evenimentul și, luând contact cu soțul ei, copilul din pântecele sale a fost afectat și s-a născut mort.

Recent, la 33 de ani de la tragedie și la un an de la lansarea serialului-documentar, adevărata Lyudmila Ignatenko a acordat un interviu tulburător jurnaliștilor de la BBC.

După difuzarea serialului, ucraineanca spune că „s-a ajuns în punctul în care unii ziariști dădeau cu piciorul în ușa apartamentului meu pentru a mă face să dau un interviu”, a povestit ea jurnaliștilor BBC.

În discuție, ea a oferit câteva detalii știute numai de ea, din zilele în care Vasili, soțul ei, se afla internat în urma expunerii la radiații.

„Pe 1 mai m-am dus la soțul meu, la spital. S-a ridicat și mi-a dat trei garoafe scoase de sub pernă. Au fost ultimele flori pe care mi le-a dăruit. Am să-mi amintesc tot restul zilelor cum am stat împreună la fereastră. Nu știam că va fi ultimul moment romantic al nostru”, a relatat femeia. Vasili a fost printre primii oameni care au murit din cauza expunerii la radiații.