Pentru cine știe să folosească atuurile oferite de perioada când activează totul este bine și pentru perioada de după, când își pun ghetele în cui. Pentru cine gândește că toată viața va fi numai lux și distracții, situația s-ar putea distruge într-o clipă.

Un studiu al Asociației Sociologilor din Marea Britanie arăta că randamentul fotbaliștilor este influențat în mare măsură și de dependența de jocurile de noroc.

Un caz evident este cel al fotbalistului de mare success, islandezul Eidur Gudjohnsen

Actualul asistent manager de la echipa națională U-21 a Islandei a fost, cândva, unul dintre cei mai temuți atacanți din Europa.

Eidur Gudjohnsen a fost coleg de echipă cu Adrian Mutu în anul 2.000, când a fost adus la Chelsea de la Bolton.

Sub conducerea lui Mourinho a câștigat doua trofee Premier League.

După o perioadă s-a transferat la Barcelona, dar randamentul lui a început să scadă vizibil.

Problemele lui Gudjohnsen au început în 2003, atunci când s-a accidentat grav și n-a mai putut juca timp de mai bine de cinci luni. Atunci a simțit adrenalina jocurilor de noroc. Bani avea destui, salariul fiind foarte mare.

Astfel, Gudjohnsen a ajuns să mizeze sume uriașe și, după cinci luni de absență de pe gazon, se putea „lăuda” cu 400 de mii de lire pierdute la cazino!

Abia în 2009 și-a dat seama că lucrurile nu merg deloc bine și a jurat să nu mai calce prin cazinouri.

Destul de târziu, având în vedere că ajunsese să se împrumute la bănci și să aibă datorii de peste 6 milioane de lire sterline!

„Cand câstigam o suma mare de bani, ma simteam in al noualea cer. Era exact ca dupa marcarea unui gol important, dar era doar o iluzie. Genul asta de satisfactie dureaza putin si se pierde imediat ce incepi sa nu mai castigi, ceea ce sigur o sa se intample mai devreme sau mai tarziu. Initial, voiam sa continui sa castig, dar am ajuns sa vreau doar sa-mi recuperez pierderile. Ceea ce nu s-a intamplat niciodata. Așa am rămas cu datorii și de aceea nu vreau să mai calc niciodată într-un cazino”, a afirmat fotbalistul, potrivit sport.ro