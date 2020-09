Episod nefericit pentru o femeie din Iași, care a dat o comandă on-line pentru a-și reînnoi garderoba. Ea s-a orientat către un magazin de profil pe care l-a găsit pe contul de Facebook, și-a ales hainele și a așteptat să primească pachetul. Numai că, atunci când a deschis coletul, a avut un șoc. În interior erau doar niște cârpe, nu hainele comandate.

Ea a încercat, bineînțeles, să facă retur, dar a aflat foarte repede că pagina respectivă, „Haine Dante cu Stil”, care avea peste 10.000 de likeuri și comentarii pozitive, era de fapt o țeapă. Nu exista un număr de telefon la care puteau fi reclamate nemulțumirile sau un site al magazinului respectiv. Femeia păgubită spune că nu obișnuiește să facă foarte des cumpărături, on-line, dar de această dată a fost atrasă de unele obiecte vestimentare pe care le-a găsit la magazinul cu pricina.

Peste 10.000 de aprecieri

„Am găsit pe pagina de Facebook numită «Haine Dante cu Stil», o vestă de iarnă îmblănită care mi-a plăcut foarte mult. Nu obișnuiesc să fac cumpărături pe internet, dar nu mai găseam acel produs nicăieri. Am văzut că pagina de Facebook a lor nu are un site web sau un număr de telefon, dar pentru că aveau peste 10 mii like-uri și multe comentarii de mulțumire, am făcut comanda. Am dat click pe o reclamă pe Facebook la o vestă de 149 lei și am scris pe chat că mă interesează”, a povestit Mihaela Geosanu, pentru bzi.ro.

„În colet erau niște cârpe, un pantalon și o cămașă, nicidecum vesta îmblănită pe care am comandat-o. I-am spus curierului că refuz și că vreau să-mi facă retur, dar el mi-a explicat frumos că nu se poate, dacă coletul a fost desfăcut și așa mai departe. Am luat iar legătura pe Facebook cu „Haine Dante cu Stil” și le-am spus ce s-a întâmplat, că am comandat o vestă de iarnă și am primit niște cârpe la schimb. Le-am scris repede, dar răspunsul oferit pe pagina de Facebook a fost un simplu robot, care a transmis mesajul: Salut, Miha! Te rugăm să ne spui cum te putem ajuta”, a mai precizat ieșeanca.

Conform sursei citate, după mai multe insistențe, cumpărătoarea și-a recueprat banii. La scurt timp după ce a scris pe Facebook, celor de la „Haine Dante cu Stil”, femeia a primit următorul mesaj: „Bună ziua. Pentru comandă avem nevoie de adresa completă, nume și număr de telefon. Comanda va ajunge marți-miercuri, ajunge prin curier și mai costă 20-23 lei, în funcție de zona în care locuiți”.