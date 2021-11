Showbiz-ul românesc este în stare de șoc. Îndrăgita vedetă pare blestemată. Asta a pus capac la tot

Magda Vasiliu a plecat de la Prima TV, având o serie de probleme înfiorătoare în viața personală. Vedeta s-a mutat în Italia pentru a avea grija cu sfințenie de fiul ei bolnav de cancer, iar în primăvara a anunțat că divorțează pentru a treia oară.

Fosta prezentatoare a fost enervată la culme de internauți. Mai mulți bărbați au încercat să o curteze pe rețelele de socializare, iar aceasta le-a transmis un mesaj tăios.

Magda Vasiliu a răbufnit!

„Tot am răbdat, am ignorat, m-am făcut că nu pricep etc etc… Dar mi-a ajuns. Pentru toți cei care îmi trimit tot felul de mesaje, care-mi plâng de milă, care se oferă să-mi aline singurătatea, care își oferă ajutorul/sprijinul etc. etc, am și eu un mesaj. Sunt ok așa cum sunt. Chestiunile care țin strict de viața mea personală mă privesc pe mine și cam atât. Că există sau nu cineva, nu e treaba nimănui. Doar a mea.

Eventual sora mea sau mama sunt informate despre ultimele evoluții din viața mea sentimentală. Și prietenele foarte apropiate. Nu am multe… dar alea pe care le am sunt perfecte. E adevărat că pe soră-mea aș clona-o, că de vreo câteva că ea chiar aș avea nevoie, dar mă mulțumesc și cu situația actuală. Așa că domnilor care-mi scriu/comentează le recomand să nu-și facă griji pentru mine, pentru că sunt mai mult decât ok”, a scris Magda Vasiliu, pe contul de Facebook.

A trecut prin 3 divorțuri

În primăvară, Magda Vasiliu a declarat că divorțează pentru a treia oară. Prezentatoare nu a vrut să ofere mai multe detalii, dar a povestit că a luat această decizia pentru că nu se mai regăsea în căsnicie și nu mai era fericită.

„Este o decizie pe care am luat-o de comun acord și pe care nu îmi doresc să o comentez, pentru că nu este nimic spectaculos. La un moment dat, prioritățile se schimbă, țelurile se schimbă. Așa cum a fost mutatul în Italia, apoi boala lui Vlad.

Probabil că la un moment dat apar tot felul de lucruri, așa că am decis fiecare să mergem pe drumul lui. Dar nu e nimic de ascuns, nimic senzațional. (…) Pur și simplu, e o decizie luată cu maturitate, pentru că nici eu, nici fostul soț nu mai avem 20 de ani”, a declarat Magda Vasiliu, în emisiunea lui Cristi Brancu, potrivit Cancan.