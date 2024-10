Harta Europei se modifică. Schimbările climatice au retrasat granița comună a două state

Schimbările climatice afectează harta Europei Occidentale, redesenând granițele dintre state. De curând, Elveția și Italia au ajuns la un acord pentru redefinirea limitei comune din zona muntelui Matterhon.

Decizia de a retrasa granița a fost luată în contextul topirii unor ghețari în funcție de care era stabilită frontiera comună. Modificările vor fi făcute într-o zonă din apropierea stațiunii Zermatt, o populară destinație turistică.

Granița comună dintre Italia și Elveția este determinată, în cele mai importante secțiuni de crestele ghețarilor sau de zonele cu zăpadă permanentă. Schimbările climatice care au dus la topirea ghețarilor au dus la deplasarea acestor limite naturale. În aceste condiții, situația din teren nu mai corespunde cu cea înscrisă în hărțile oficiale.

Cele două state au demarat o serie de proceduri care vor duce la rectificarea frontierei comune. Momentan, doar Elveția a aprobat oficial acordul privind modificarea.semai gândește, urmând să ia o decizie.

Proiectul de modificare a graniței comune are la bază un acord elaborat de o comisie mixtă elvețiano-italiană, în 2023. Ambele state au ajuns la concluzia că este nevoie de o rectificare după ce s-a văzut ce pot face schimbările climatice. După ce se va semna acordul oficial de rectificare a granițelor, vor fi făcute publice și detaliile proiectului.

Experții italieni și elvețieni au cercetat mai multe regiuni de la granița comună, din apropiere de Matterhorn, precum Plateau Rosa și Gobba di Rollin.

CLIMATE CHANGE BORDERS Switzerland and Italy have redrawn the border beneath the Matterhorn, as melting glaciers shift the historically defined frontier. Glaciers are retreating at an accelerated pace because of human-caused climate breakdown. On some glaciers there's no ice left pic.twitter.com/iY91TYdBvA

— arbma🌻 (@arbmacip) September 29, 2024