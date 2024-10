International Vara fierbinte și-a spus cuvântul. Topirea ghețarilor elvețieni depășește media în 2024







Ghețarii elvețieni s-au topit la o rată peste medie în 2024, în timp ce o vară extrem de caldă a dezghețat ninsorile abundente, a declarat marți organismul de monitorizare GLAMOS.

La începutul acestui an, glaciologii au sărbătorit ninsorile abundente de iarnă și primăvară din Alpi, în speranța că acestea vor semnala o oprire a anilor de declinuri puternice sau chiar o inversare a pierderilor. Însă, în condițiile în care temperaturile medii din august au fost cu câteva grade mai ridicate decât punctul de îngheț, chiar și la stația Jungfraujoch, situată la 3 571 de metri altitudine, deasupra ghețarului Aletsch, oamenii de știință au măsurat pierderi record de gheață în întreaga țară în acea lună. În general, GLAMOS a declarat că ghețarii elvețieni au pierdut 2,5% din volumul lor în acest an, ceea ce a fost peste media ultimului deceniu.

Îngrijorări pentru ghețarii elvețieni

„Este îngrijorător pentru mine faptul că, în ciuda anului perfect pe care l-am avut de fapt pentru ghețari, cu o iarnă bogată în zăpadă și o primăvară destul de răcoroasă și ploioasă, nu a fost totuși suficient”, a declarat Matthias Huss, directorul GLAMOS. „Dacă se menține tendința pe care am văzut-o în acest an, va fi un dezastru pentru ghețarii elvețieni”, a adăugat el. unul dintre factorii care au accelerat pierderile în acest an a fost praful din Sahara, se arată în raport. Acesta conferă straturilor de gheață o nuanță maro sau roz, care le inhibă capacitatea de a reflecta lumina soarelui înapoi în atmosferă.

Fotografiile postate de Huss pe rețelele de socializare în timpul călătoriilor de colectare a datelor din ultimele săptămâni arătau râuri noroioase șerpuind prin straturi de gheață atât de subțiri încât ieșeau în evidență pietre și pietriș. „Există într-adevăr o relație pe care o construiești cu locul, cu gheața, și este puțin dureros să vezi cum rocile pur și simplu preiau controlul”, a declarat el pentru Reuters la începutul acestei luni, în timp ce măsura gheața de pe ghețarul Pers din estul Elveției.

Temperaturile, în continuă creștere

Mai mult de jumătate din ghețarii din Alpi se află în Elveția, unde temperaturile cresc de aproximativ două ori mai mult decât media globală din cauza schimbărilor climatice, scrie Reuters. Săptămâna trecută, guvernul elvețian a aprobat revizuirea unor segmente ale frontierei sale cu Italia, deoarece topirea crestelor de gheață dintre cele două țări a remodelat bazinele hidrografice care fixează granița. Dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească, se preconizează că ghețarii din Alpi vor pierde peste 80% din masa lor actuală până în 2100. la începutul acestui an, cea mai înaltă instanță europeană pentru drepturile omului a decis că Elveția nu face suficient pentru a stopa impactul schimbărilor climatice. Guvernul elvețian neagă această afirmație.