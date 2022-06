Shakira și Pique trebuie să împartă o avere uriașă. Au proprietăți în toată lumea

De câteva zile, Shakira și Pique se află pe prima pagină a tabloidelor din toată lumea. Toți ochii sunt ațintiți asupra lor după ce s-a aflat că s-au despărțit. În cei 12 ani petrecuți împreună, cei doi au adunat o avere impresionantă.

Pe lângă sumele de bani din conturi, au proprietăți în toate colțurile lumii. Republica Dominicană, Miami, Barcelona, Barranquilla, Capri, New York, Punta del Este sau Bahamas. Cei doi nu sunt căsătoriți, așa că cei mai mulți așteaptă să vadă cum își vor împărți averea.

Shakira (45 de ani) este una dintre cele mai apreciate cântărețe din lume. A câștigat în cariera sa 420 de premii, printre care 3 Grammy. A făcut parte din juriul emisiunii The Voice unde a primit în 2 ani 12 milioane de dolari. În acest moment, artista face parte din show-ul Dancing With My Self, produs de NBC. Potrivit Forbes, fosta iubită a fotbalistului a adunat o avere de aproape 280 de milioane de euro.

Ce au de împărțit cei doi

Pique (35 de ani) a strâns și el o avere fabuloasă. Fotbalistul a jucat aproape toată cariera sa la Barcelona unde în acest moment primește un salariu de 4,7 milioane de euro pe an. De asemenea, acesta are mai multe afaceri în Spania și SUA.

Potrivit jurnaliștilor de la Informalia El Economista, cele două vedete au împreună o avere de peste 700 de milioane de dolari. Se pare că avocații au început deja să pregătească actele necesare pentru ca averea să fie împărțită în mod corect.

Vor ajunge în instanță însă, cel mai probabil, pentru custodia celor doi copii. Surse apropiate cântăreței spun că acesta este foarte supărată după ce și-a prins iubitul cu o tânără de 20 de ani.

Despărțirea a fost confirmată oficial duminică printr-un comunicat de presă.

„Din nefericire, confirmăm că ne despărțim. Pentru bunăstarea copiilor noștri, care sunt prioritatea noastră principală, cerem respectarea vieții private a acestora.”, au spus Pique și Shakira într-un comunicat comun.