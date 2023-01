Shakira a dezvăluit de ce a compus noua sa melodie. „Pentru mine a fost un catharsis, o eliberare”

Noua melodie a cântăreței Shakira a stârnit o serie de controverse. În versurile melodiei artista își exprimă disprețul pe care îl are față de Gerard Pique pentru că fostul fotbalist a înșelat. Piesa a devenit cel mai vizionat cântec latino din această perioadă pe Youtube. Mai mult decât atât, videoclipul melodiei „Out of Your League” a fost vizionat de peste 72 de milioane de ori doar într-o singură zi.

Shakira a ținut să le explice fanilor săi de ce a compus această piesă. Cântăreața columbinaă a postat pe Instagram un mesaj în acest sens. Artista consideră că cu ajutorul aceste melodii va reuși să treacă mai repede peste divorțul de fostul fotbalist al Barcelonei. Cuplul s-a despărțit la începutul lunii iunie a anului trecut.

Cum a ajutat-o pe Shakira noua sa melodie

„Pentru mine a fost un catharsis, o eliberare. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge direct pe locul 1, la 45 de ani, cu o melodie în limba spaniolă. Vreau să le îmbrățișez pe milioanele de femei care se ridică în fața celor care ne fac să ne simțim insignifiante. Femei care susțin ceea ce simt și gândesc și care ridică mâna atunci când nu sunt de acord cu ceva, în timp ce altele ridică din umeri”, a scris Shakira pe Instagram.

Cântăreața a transmis că femeile care au fost înșelate sunt inspirația ei și că ele trebuie să treacă peste momentele dificile prin care trec de dragul copiilor, părinților și persoanelor care le vor binele. Artista a concluzionat prin a spune că „Această realizare nu este a mea, este a tuturor”. Shakira nu l-a ironizat doar pe fostul ei soț în noua melodie, ci a avut câteva cuvinte de spus și în legătură cu noua sa iubită. „Sunt prea mult pentru tine, din această cauză, ești cu o fată exact ca tine”, este unul dintre versurile cântecului.