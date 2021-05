Din 1992 încoace, nu a fost an în care, în ziua de Paști, să nu mă gândesc la Regele Mihai I, la vizita pe care a făcut-o atunci, în acel an, în țara sa, în perioada Sfintelor Sărbători de Paști. De fiecare dată, gândurile mele stau invariabil sub semnul lui „Ce ar fi fost, dacă?”