Sfaturi pentru montarea corectă a colțarului cu plasă pentru o structură durabilă

Colțurile pereților au nevoie de protecție suplimentară, indiferent dacă renovezi un apartament, izolezi o casă sau amenajezi o clădire nouă. Aceste zone suportă impacturi frecvente, iar fără o armare corectă, finisajul se poate deteriora rapid. Un colțar cu plasă montat corect te ajută să eviți crăpăturile, desprinderile sau zgârieturile care pot apărea ulterior. În cele ce urmează, vei găsi pașii necesari, explicații clare și recomandări utile pentru a obține rezultate solide, fie că lucrezi singur, fie că supervizezi lucrările unei echipe.

Colțarul cu plasă asigură o ramforsare eficientă a muchiilor la nivelul pereților. Pe piață găsești trei tipuri principale:

Alege colțarul potrivit ținând cont de mediul unde îl vei folosi (interior/exterior), de compatibilitatea cu materialele existente (tencuială, polistiren, beton) și de grosimea disponibilă.

Începe prin a evalua starea colțului pe care vei monta colțarul cu plasă. Curăță pereții, îndepărtează praful, grăsimile și resturile vechi de tencuială. Dacă identifici crăpături sau găuri, repară-le mai întâi cu material de umplutură (glet sau mortar potrivit). O suprafață neregulată sau murdară reduce eficiența adezivului, așa că nu grăbi această etapă.

Uscă bine pereții înainte de a trece mai departe. Folosește un burete sau pensulă pentru a înlătura orice urmă de praf sau murdărie rămasă. Dacă suprafața prezintă diferențe mari de nivel, egalizeaz-o din timp, pentru a evita probleme la fixarea profilului.

Alege materialele auxiliare potrivite: folosește un adeziv compatibil atât cu plasa, cât și cu substratul. De regulă, mortarele pe bază de ciment modificat cu polimeri oferă aderență bună pentru majoritatea situațiilor întâlnite în construcții civile. Verifică întotdeauna indicațiile de utilizare specificate de producător.

Acest proces te ajută să obții colțuri drepte și bine întărite. Urmează pașii de mai jos pentru a evita erorile frecvente:

Taie și pregătește profilul Măsoară colțul la care vei lucra și taie colțarul cu plasă la lungimea necesară, folosind o foarfecă rezistentă sau un cutter. La îmbinări, păstrează o suprapunere a plasei de cel puțin 10 cm pentru a asigura continuitatea armării. Dacă lucrezi pe o suprafață mai înaltă, să ai grijă ca plasa să se așeze uniform dintr-o bucată, fără întreruperi bruște. Aplică adezivul și fixează profilul Folosește gletiera pentru a întinde un strat subțire și uniform de adeziv pe colțul pregătit. Imediat așază colțarul cu plasă pe zona respectivă, aliniind-l folosind un nivel cu bulă. Apasă ferm pentru a fixa profilul și încorporează plasa în adeziv, eliminând orice urmă de aer sau goluri între profil și perete. Conectează plasele la îmbinări Atunci când continui armarea pe un alt segment, suprapune plasele cu cel puțin 10 cm una peste alta. Asigură-te că marginile rămân perfect lipite pe substrat. O lipsă a suprapunerii poate duce la fisurarea tencuielii în zona colțului, mai ales la îmbinarea a două plase diferite. Verifică compatibilitatea materialelor Dacă folosești colțare metalice, informează-te cu privire la materialele ce pot intra în contact cu aluminiu sau oțel. Evită contactul direct între metale diferite pentru a preveni apariția coroziunii, mai ales în spații cu umiditate crescută.

Ai la îndemână mai multe instrumente utile pentru acest proces: cutter sau foarfecă pentru taiat, gletieră, șpaclu, nivel cu bulă și unealtă de decupat, dacă montezi profiluri PVC.

După ce ai fixat corect colțarul cu plasă pe colțul peretelui, aplică stratul de finisare (mortar, tencuială sau glet), astfel încât să acoperi complet profilul și plasa. Netezește cu atenție pentru a obține o suprafață dreaptă, fără zone ieșite în relief sau margini vizibile.

Lasă zona să se usuce conform instrucțiunilor pentru materialul folosit (de obicei este nevoie de minimum 24 ore la condiții normale). Asigură-te că spațiul nu este expus la umezeală sau curenți puternici în acest timp.

Pe parcurs, observă dacă plasa rămâne întinsă și nu apar cute sau zone cu goluri sub stratul de finisare. Un control vizual imediat te poate scuti de reparații suplimentare.

Aplicarea colțarului pe o suprafață murdară sau instabilă.

Suprapunerea insuficientă a plaselor la îmbinări.

Folosirea materialelor neconforme (adeziv sau mortar inadecvat, materiale expirate).

Nefolosirea nivelei pentru alinierea colțarului.

Lucratul într-un spațiu cu umiditate prea mare ce afectează uscarea.

Corectează aceste aspecte din timp. Dacă întâmpini probleme complexe ori ai dubii asupra materialelor, consultă-te cu un specialist în construcții sau cu furnizorul de profiluri cu plasă.

Pentru a maximiza durata de viață a colțurilor armate, realizează verificări periodice după finalizarea lucrărilor. În zonele expuse (colțuri exterioare, fațade sau spații cu trafic intens), monitorizează dacă apar fisuri sau decolări. Intervine prompt la orice semn de deteriorare pentru a menține integritatea finisajului.

Respectă standardele de calitate aplicabile în România și utilizează echipamente de protecție personală când manipulezi materiale de construcții.

Dacă vei ține cont de acești pași, colțurile casei sau clădirii tale vor rezista cu bine trecerii timpului, arătând impecabil. Alege mereu materiale și unelte potrivite tipului de lucrare, iar în proiectele extinse, discută opțiunile împreună cu un proiectant sau arhitect pentru un rezultat optim.