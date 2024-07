Social Simplu și util! Sfaturi benefice pentru a vă ajuta să vă amintiți mai bine lucrurile







Puneți telefonul jos și, câteva minute mai târziu, îl căutați în bucătărie, în geantă, pe podea - l-am lăsat în mașină? Sau vă îndreptați spre magazin pentru a lua doar cinci articole simple și rătăciți pe rafturi încercând să vă amintiți trei dintre ele.

Când se întâmplă acest lucru, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă acesta este începutul unui declin cerebral care se va transforma în demență sau în boala Alzheimer. Cu toate acestea, vestea liniștitoare este că există multe motive - motive care nu sunt înspăimântătoare, cotidiene - pentru care uităm lucruri. Și există sfaturi și trucuri, precum și schimbări solide ale stilului de viață, care vă pot ajuta să vă stimulați puterea creierului și să vă consolidați memoria în general.

Cum funcționează memoria

Iată o explicație de la Lisa Genova, neurocercetător. „Simțurile noastre sunt expuse la o mulțime de informații, emoții și limbaj”, spune ea. „Dacă suntem treji timp de 16 ore pe zi, asta înseamnă o mulțime de secunde de văzut, auzit, mirosit, simțit. Creierul dumneavoastră asimilează tot ceea ce percepeți și la ce acordați atenție și transpune totul în limbaj neurologic. Iar aceste informații, care sunt stocate și devin active în locuri disparate din creier, se împletesc acum într-un singur model de activitate neurologică.

„Apoi, următorul pas este să fim capabili să le recuperăm”, continuă Genova. „Avem acest model, acest circuit neuronal care conectează diferite părți ale creierului. Cum ar fi: „Am văzut, am auzit și am simțit asta despre ceva”. Astfel, acum aceste trei lucruri sunt conectate și devin un singur lucru care poate fi perceput ca o amintire - și dacă vrem să ne-o putem aminti, atunci trebuie să putem reactiva acel circuit neural. Și aceasta este experiența amintirii.”

De ce nu ne putem aminti lucruri?

Există o serie de motive pentru care putem avea probleme în reactivarea circuitului neuronal descris de Genova. Unele dintre acestea au de-a face cu ritmul rapid în care trăim, trecând de la o sarcină la alta în timp ce suntem cu ochii pe telefoanele noastre, pe copiii noștri, pe slujbele noastre și ne gândim la lista de cumpărături și dacă trebuie să ne verificăm părinții. Credem că suntem mult mai buni la multitasking decât suntem de fapt (mai multe despre asta mai jos!).

Există, de asemenea, factori legați de stilul de viață care ne pot plictisi creierul, cum ar fi somnul insuficient și faptul că nu ne mișcăm suficient. Partea bună, însă, este că există măsuri pe care le puteți lua.

Deci, ce ne poate ajuta să ne ascuțim memoria? Iată câteva dintre sugestiile lui Genova, precum și idei din studiile care au aprofundat memoria.

Folosește indicii din jurul tău

Iată un scenariu pe care îl veți recunoaște. Vă pregătiți, să zicem, să vă urcați în pat pentru a citi înainte de a stinge lumina și vă dați seama că ochelarii dvs. de citit sunt jos, în bucătărie. Dar când cobori scările și ajungi în bucătărie, te uiți în jur și te întrebi: De ce sunt aici? Ce am coborât să iau?

Memoria noastră de lucru (numită uneori memorie pe termen scurt) este configurată pentru a reține lucrurile doar pentru 10-15 secunde, spune Genova. „Când sunteți în dormitor, indiciile sunt acolo - cartea este pe noptieră, este noapte, patul este pregătit - dar ajungeți în bucătărie și indiciile din jur sunt frigiderul și ceainicul de pe aragaz. Și te-ai putea gândi: „Am coborât pentru că mi-e foame sau pentru că am vrut ceai? Deoarece indicii, mediul înconjurător, vă trimit activitatea neuronală pe căile care duc la o masă sau la un ceai, iar acolo nu există nimic care să declanșeze amintirea a ceea ce intenționați să obțineți.

Așadar, atunci când vi se întâmplă acest lucru, dacă apăreți într-o cameră și nu știți de ce vă aflați acolo, întoarceți-vă la camera anterioară - chiar și în ochii minții. Uitați-vă în jur la indicii care sunt acolo și probabil că vă va livra memoria a ceea ce intenționați să obțineți.”

Memoria de lucru este ca o informație scrisă pe un post-it cu cerneală care dispare, spune Genova. „Va dura doar puțin timp. Creierul nostru trece de memoria de lucru doar dacă ceva este semnificativ, emoțional, surprinzător sau nou.” Și asta este în regulă, adaugă ea - nu trebuie să vă amintiți fiecare ceașcă de cafea sau fiecare conversație.

Acordați atenție

„Atenția este biletul de aur al memoriei,” spune Genova. „Este primul ingredient esențial pentru a ne aminti ceva dincolo de acest moment prezent. Deși sună simplu, adesea nu o folosim și apoi credem că uităm ceva. Dar, de fapt, nu este că am uitat - nu am creat niciodată acea amintire dacă nu am fost atenți.”

Să zicem că îți pui cheile, telefonul sau ochelarii pe tejghea și apoi te apuci să faci alte lucruri. „După câteva minute, te întrebi: 'Doamne, nu-mi amintesc unde mi-am pus ochelarii. Ce este în neregulă cu memoria mea?'

Ei bine, nu ai creat niciodată o amintire, pentru că, pentru a face asta, ai nevoie de inputul neuronal al atenției,” spune Genova. Dacă nu ești atent când, de exemplu, îți pui telefonul pe raftul din dulap în timp ce cauți pantofii de sport, atunci, chiar dacă creierul tău „a văzut” că faci asta, nu va trece la memorarea lui. „Încearcă să fii atent și să acorzi un moment lucrurilor. Spune-le cu voce tare, pentru că atunci dai cortexului tău auditiv șansa de a avea mai mult input: 'Îmi pun ochelarii pe tejgheaua din bucătărie' înainte să te îndepărtezi. Atunci creezi cu adevărat o amintire.”

Notează-le

Ești genul de persoană care își amintește mult mai bine lucrurile când le notează? Există un motiv pentru care aceasta este o unealtă puternică, spune Genova. „Gândește-te la memorie ca la noduri de atașament în creier,” spune ea. „Așa că, dacă doar spun niște cuvinte, ele au un anumit înțeles pentru mine, dar dacă le notez, acum folosesc o altă parte a creierului. Implică mai multe simțuri.

Dacă te gândești la creier ca la o rețea neuronală, cu cât există mai multe puncte de atașament la o amintire, cu atât ai mai multe posibilități de a o accesa mai târziu.”

Există un alt motiv important pentru care notarea lucrurilor este o practică bună și are de-a face cu modul în care creierele noastre sunt proiectate, spune Genova. „Creierele noastre nu sunt proiectate pentru a ne aminti să facem lucruri mai târziu. Aceasta se numește memorie prospectivă și este plină de erori și uitări. Oamenii cred: 'Oh, este înșelătorie dacă folosesc o listă de sarcini sau un checklist, pentru că ar trebui să folosesc acea parte a creierului meu, altfel va deveni mai slabă.' Dar este de fapt o practică foarte bună să delegi această sarcină și să o notezi. Nu te aștepta ca creierul tău să își amintească orice trebuie să faci mai târziu - memoria necesită ca indiciul exact potrivit să fie disponibil în locul exact potrivit. Vei uita. Notează lucrurile - aceasta nu este înșelătorie.”

Într-un studiu din 2014, cercetătorii au descoperit că studenții rețineau mai bine informațiile din clasă atunci când luau notițe de mână, în loc să le tasteze pe laptopurile lor. Aceasta avea de-a face cu modul în care creierul codifica informațiile în timp ce le notează. Simplu spus, prin scrierea informațiilor, studenții le procesau mai degrabă decât să le transcrie, au spus cercetătorii.

Folosește legături vizuale

Vrei să îți amintești o întâlnire la cafea cu un client la ora 14:00 și nu poți opri să o notezi? Vizualizează acel client ținând o ceașcă de cafea și stând deasupra unui ceas care arată ora 14:00. Fă-l viu în mintea ta (poate chiar un pic caraghios sau ieșit din comun!) astfel încât să se lipească. Din nou, aceasta ajută la fixarea gândului, apelând la simțuri diferite. O tehnică similară te poate ajuta să-ți amintești numele oamenilor, dacă faci o conexiune când, de exemplu, îi întâlnești la o petrecere: George poartă ochelari. Linda e în imprimeu leopard.

Dezvoltă rutine

Uiți adesea cheile mașinii când ieși pe ușă și apoi trebuie să îți retrasezi pașii când ajungi la mașină? Întotdeauna, întotdeauna pune cheile în același loc - de preferat chiar lângă ușă - de îndată ce ajungi acasă.

Viețile noastre sunt atât de ocupate. Ușurează-ți sarcina de a-ți aminti lucruri importante stabilind rutine care te susțin, relatează Good Housekeeping.