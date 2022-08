Sursa foto: 63186463 © Yuliia Yurasova | Dreamstime.com

Sfânta Maria 2022: Tradiții, superstiții și obiceiuri. Ce se mănâncă de Adormirea Maicii Domnului

Sfânta Maria este o sărbătoare extrem de cunoscută la noi în țară, pe care românii o respectă cu sfințenie. Ea este cunoscută și sub numele de Adormirea Maicii Domnului și este celebrată an de an pe 15 august. Ca orice altă sărbătoare religioasă, aceasta are o serie de tradiții și obiceiuri, însă și mâncăruri care nu trebuie să lipsească de pe masa creștinilor.