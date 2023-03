Sexy Brăileanca a renunțat la filmele pentru adulți. Cu se ocupă acum și cât câștigă într-o lună

Florina Mihăilă, cunoscută în România ca Sexy Brăileanca, a decis să facă unele schimbări în viața sa, de dragul copilului ei. Actrița din filmele pentru adulți a devenit mamă în urmă cu cinci ani, când l-a adus pe lume pe Erick Mario, pe care îl crește singură.

În urmă cu aproximativ șase ani, Sexy Brăileanca s-a îndrăgostit de un bărbat, care i-a fost proxenet în străinătate. Credea că alături de acesta își va întemeia o familie, însă el a părăsit-o atunci când ea a rămas însărcinată. Florina Mihăilă a devenit mamă, iar din acel moment viața sa s-a schimbat.

Ajunsă la vârsta de 34 de ani, Florina Mihăilă a renunțat la industria filmelor pentru adulți, dar și la prostituție, iar acum își câștigă banii prin alte metode. Deși în urmă cu câțiva ani susținea că face această meserie ca să își crească copilul, acum se ocupă cu altceva. Face bani ca animatoare, dar și din pozele pe care le încarcă pe platforma pentru adulți OnlyFans.

Cât câștigă acum Florina Mihăilă

Sexy Brăileanca se simte acum o mămică împlinită și se consideră norocoasă că îl are pe Erick lângă ea. Deși are doar cinci ani, ea i-a explicat fiul său de ce tatăl său nu îl vizitează, iar micuțul pare că a înțeles situație.

„Băiatul este bine, merge la grădiniță, iar cu tatăl copilului chiar nu am vorbit deloc. Nu am fost ajutată cu nimic niciodată de el, nu îl interesează viața băiețelului. Nici nu știu cum o putea pune capul liniștit seară de seară pe pernă știind că are un copil și nu l-a văzut decât în poze. Erick m-a întrebat de el , unde este tatăl lui, de ce nu vine la el, i-am explicat că tatăl lui nu îndrăgește copii că e departe la muncă și nu poate veni la dânsul.

Că el are două mame, pe mine și pe mama mea, și e mai bine așa pentru el și când va crește mai mare îi voi explica adevărul mai în detaliu. Mă ajută foarte mult mama, are grijă de el, este omul meu de nădejde. În ultima perioadă, când a mai venit în discuție tatăl lui, mi-a răspuns băiatul că nu are nevoie de el, că nu-i trebuie nici un tată!”, a spus Florina Mihăilă pentru Click!.

Fosta actriță porno a mărturisit că joburile pe care le are acum îi aduc lunar venituri de aproximativ 2.000 de euro, bani suficienți pentru a-și crește copilul decent.

„Am cont pe OnlyFans și sunt animatoare la evenimente, unde mă mai cheamă lumea. În prezent, câștig cam 2.000 euro pe lună. Este bine așa cum suntem, chiar nu avem nevoie de nimic. Nu ne lipsește nimic. Erick merge la grădiniță, mama este mereu lângă noi. Totul este bine”, a mărturisit Sexy Brăileanca.