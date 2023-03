Anișoara, alias Alyssa Bounty, singura actriță de filme pentru adulți din Republica Moldova, face dezvăluiri din culise: „E mult fake acolo, e ireal” -Video

Ana, cunoscută în industria filmelor pentru adulți drept Alyssa Bounty, este din satul Cornești, Republica Moldova. Este independentă încă de la 16 ani, atunci când a început să-și câștige singură primii bani.

Alyssa Bounty și-a dorit să și-a dorit studieze cosmetologia, însă nu a terminat cei trei ani de Colegiu de Medicină deoarece a fost extrem de dezamăgită atunci când a aflat că diploma din Republica Moldova nu este recunoscută la nivel internațional.

„Când am luat decizia, eu voiam să mă fac cosmetolog și credeam că diploma moldovenească este recunoscută peste hotare.”, a mărturisit tânăra, în cadrul unui interviu pentru canalul de YouTube „Galben”.

Părinții nu au fost de acord, dar iubitul a susținut-o. Ce sume colosale a început să câștige

Ana a recunoscut că i-a fost greu să ia această decizie, însă că banii au fost un factor important.

„Drumul meu în industria dată a început aproximativ 3 ani în urmă, după ce am abandonat Colegiul de medicină, când am înțeles că diploma mea nu are nicio valoare în afara Republicii Moldova. Atunci am hotărât să plec cu prietenul meu în Irlanda, la muncă. O perioadă am fost master în manichiură, însă banii din acest hobby nu îmi erau destui. Și m-am apucat de CAMWork.”, povestește moldoveanca.

După ce și-a căpătat o oarecare notorietate pe CAMWork, Alyssa Bounty a fost contactată de un producător din Ungaria. În prezent, singura actriță porno din Republica Moldova câștigă chiar și 100.000 de euro pe lună.

„Fiecare actor își are prețul său, desigur sunt și prețuri fixe, însă există și posibilitate să-ți pui un preț pe care tu consideri că îl meriți, așa cum am făcut și eu. La bărbați prețul diferă, salariul lor este un pic mai mic, pentru că lor le este mai ușor. Dacă lucrezi zi de zi poți să ai un salariu și de 100 mii de euro pe lună. Cel mai mic este de 500 de euro pe filmare, pentru categoria „Solo””, a povestit actrița.

„Este mult fake”

Alyssa Bounty are un clip celebru în industrie, mai exact unul în care apare alături de 77 de bărbați.

Întrebată de Dorin Galben, moderatorul podcastu-lui, dacă tot ce s-a văzut în acel video a fost real, Anișoara a recunoscut că, în realitate, este mult fake.

„Asta a fost mai mult pentru filmare. A fost mai mult fake acolo. Evident pentru că este ireal. Este ireal să se filmeze așa ceva, cred că ar lua o săptămână. A fost mai mult fake, dar a fost un video interesant, ceva nou, neobișnuit pentru mine”.

Alyssa Bounty a mai mărturisit și faptul că acele a fost cel mai bine plătit video pe care l-a făcut până acum.