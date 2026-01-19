Serviciul de Securitate al Ucrainei a distrus sisteme rusești de apărare în valoare de 4 miliarde de dolari

Serviciul de Securitate al Ucrainei a transmis că, în ultimul an, atacurile cu rază lungă au dus la distrugerea sau scoaterea din funcțiune a unor sisteme rusești de apărare aeriană, cu o valoare totală estimată la aproximativ 4 miliarde de dolari. Printre țintele lovite se află sisteme S-300, S-350 și S-400, potrivit The Kyiv Independent.

Printre țintele lovite se află sisteme S-300, S-350 și S-400, sisteme antiaeriene BUK-M1 și BUK-M2, precum și Pantsir-S1 și Pantsir-S2. De asemenea, Serviciul a anunțat că radarele și sistemele de ghidaj rusești au suferit pierderi semnificative, potrivit The Kyiv Independent.

Potrivit SBU, atacurile au avut ca scop facilitarea accesului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei.

„Această operațiune a avut un efect sistemic: au fost deschise coridoare în sistemul de apărare aeriană multistratificat al Federației Ruse, asigurând trecerea în siguranță a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune adânc în teritoriul inamic — către baze militare, depozite, aerodromuri și alte instalații militare”, a anunțat SBU. Totuși, până în prezent, Moscova nu a reacționat la afirmațiile făcute de SBU.

Pe lângă sistemele de apărare ale Federației Ruse, Serviciul de Securitate al Ucrainei a vizat și infrastructura de producție militară.

Într-o operațiune comună cu Forțele Navale, SBU a lovit recent fabrica de drone Atlant Aero din Taganrog, distrugând mai multe hale de producție.

Anunțul SBU apare în contextul în care Ucraina continuă eforturile de a slăbi de la distanță capacitatea de luptă a Rusiei, încercând să compenseze inferioritatea numerică și lipsurile de armament de pe teren.

Totuși, este dificil de evaluat în mod independent cât de mare este impactul atacurilor Ucrainei cu drone de lungă distanță asupra frontului, scrie The Kyiv Independent.