Serviciul de Informații și Securitate Națională al Ungariei angajează „spioni”. Ce salariu oferă și care sunt condițiile de angajare

Serviciul de Informații și Securitate Națională al Ungariei angajează „muncitori în operațiuni”, pe un salariu brut de 750.000 de forinți, aproximativ 1.900 de euro pe lună. Află ce presupune activitatea de „spion” și condițiile de angajare, potrivit blikk.hu.

Mulți tineri au visat la viața aventuroasă a unui agent secret, cu costume elegante, călătorii internaționale și urmăriri spectaculoase, așa cum se văd în filme. Realitatea din teren este însă diferită. Agenția guvernamentală a Ungariei a publicat un anunț de angajare pentru posturi de „muncitori în operațiuni”, oferind șansa de a lucra, din umbra, pentru securitatea națională.

Salariul brut pentru cei selectați este de 750.000 de forinți pe lună, circa 1.900 de euro. Deși suma nu este de neglijat, postul implică activități cu adevărat diferite de imaginile filmelor cu spioni.

Anunțul oficial al serviciului descrie poziția astfel: „Nu lucrezi sub reflectoare, dar ceea ce faci contează. Căutăm muncitori în operațiuni! Alătură-te dacă ești pregătit pentru provocare!”

Conform unui fost expert în servicii secrete, care a dorit să își păstreze anonimatul, acești angajați sunt numiți în jargonul intern „spioni”. Ei se ocupă cu asigurarea suportului tehnic pentru investigațiile de securitate națională. Principalele lor sarcini includ urmărirea, supravegherea și instalarea echipamentelor tehnice. Ocazional, pot desfășura activități asemănătoare poliției, precum inspecții sau evaluări la fața locului.

Fostul expert afirmă că munca nu implică investigarea cazurilor sau compararea dovezilor, ci doar transmiterea datelor colectate. Deși poate părea mai puțin glamorous, serviciul este variat și poate necesita deplasări frecvente, deoarece activitățile nu sunt legate de un anumit loc.

Pentru a putea aplica, candidații trebuie să îndeplinească câteva cerințe esențiale: să dețină diplomă de bacalaureat, să aibă cazierul curat și să fie cetățeni maghiari. Cunoștințele de limbi străine nu sunt necesare, ceea ce sugerează că interacțiunile cu posibili colaboratori străini se vor desfășura în maghiară.

Serviciul de securitate națională publică periodic astfel de anunțuri, pentru a menține un flux constant de personal calificat. Deși procesul de selecție nu este ușor, cei care îndeplinesc criteriile și rezistă rigorilor postului se pot aștepta la un angajament pe termen lung.