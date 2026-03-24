Serviciile secrete ruse au încercat să lichideze șeful Poliției și secretarul CEC din Republica Moldova. Toți autorii condamnați

Republica Molodva. Un atentat planificat în 2024 avea ca țintă directă conducerea Poliției Naționale și Comisia Electorală Centrală. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, și secretarul CEC, Pavel Postică, au fost urmăriți de infractori și agenți ai serviciilor secrete ruse. Autorii atacului au fost deja condamnați, a declarat Cernăuțeanu într-un interviu.

„Mi-a fost frică pentru familia mea”, a spus șeful Poliției, explicând că amenințările nu l-au vizat doar pe el, ci și pe cei dragi. „Deci, situații în care, dacă luăm anul 2024, atunci când am fost subiectul unui atentat. Atunci când am fost eu și domnul Postică subiectul acesteia, persoanele au fost reținute”, a precizat Cernăuțeanu.

Referindu-se la riscurile asupra familiei, șeful IGP a subliniat că cel mai mult ia fost frică pentru familia sa.

„Vă dați seama, atunci când vezi în notele operative și măsuri speciale de investigații că eu sunt cumva supus anumitor riscuri și amenințări și familia mea este în oraș. Vă dați bine seama că eu am doi copii care trebuie să le port de grijă și ei nu poartă nicio responsabilitate pentru tot ceea ce fac eu. Ei își văd de viața lor. În același timp, infractorul caută să te atragă în aceste jocuri murdare și să te facă să suferi uneori prin cei dragi”, a menționat Cernăuțeanu

Cernăuțeanu a confirmat că scopul atacului a fost lichidarea sa și a lui secretarului Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică.

„Serviciile secrete ruse urmau lichidarea mea și a domnului Postică. Noi i-am oferit pază, pentru că riscurile eram foarte mari”, a punctat șeful IGP.

Tot în 2024, poliția a raportat că unul dintre automobilele de serviciu ale instituției a fost incendiat în ziua alegerilor prezidențiale. Un bărbat, complice al grupului infracțional care planifica să incendieze mașinile Poliției, Comisiei Electorale Centrale (CEC), Curții de Apel și sediile instituțiilor publice, a fost reținut.

Pe 31 octombrie, poliția anunța că mai multe persoane urmau să incendieze sediul CEC și mașini ale poliției, precum și să vandalizeze sediul Curții de Apel. Cinci persoane, trei bărbați și două femei din Slobozia și Tiraspol, au fost reținute înainte de a-și pune planul în aplicare.

Pe 6 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a declarat că mașina de serviciu a poliției incendiată în ziua alegerilor a fost distrusă cu participarea unui cetățean străin. O altă persoană a fost reținută, organizatorul urmând să raporteze cazul „îndrumătorului din serviciile speciale ale Rusiei”.

În ianuarie 2025, poliția a raportat încă o reținere în cazul mașinii de serviciu incendiate: bărbatul de 49 de ani a fost considerat direct responsabil pentru aruncarea cu benzină în autoturism.