Serviciile ruse susțin că unul dintre suspecții în dosarul generalului rus Alekseiev ar fi ajuns la Moscova prin Chișinău.

Republica Moldova. Bărbații suspectați de împușcarea generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, unul dintre cei mai importanți ofițeri ai serviciului de informații militare ruse, ar fi recunoscut că au acționat la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei.

Moscova susține că principalul suspect ar fi ajuns în Federația Rusă pe o rută care ar fi inclus și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Autoritățile ucrainene au respins categoric acuzațiile privind implicarea în tentativa de asasinat, produsă la începutul lunii februarie. Între timp, oficialii ruși au anunțat că generalul Alekseiev a supraviețuit atacului și și-a recăpătat cunoștința după intervenția chirurgicală.

Potrivit FSB, principalul suspect, identificat drept Liubomir Korba, cetățean rus de origine ucraineană, ar fi fost interogat după ce a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite. În același dosar ar fi fost audiat și un presupus complice, Viktor Vasin.

Serviciul rus de securitate susține că ambii suspecți ar fi recunoscut implicarea în atentat și ar fi oferit detalii despre modul în care ar fi fost organizată operațiunea, despre care afirmă că ar fi fost realizată „în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei”. FSB a făcut publică inclusiv o înregistrare video care ar conține mărturia unuia dintre suspecți.

Conform declarațiilor prezentate de serviciul rus, Korba ar fi fost recrutat în august 2025 în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei. Ulterior, acesta ar fi participat la instruiri militare la Kiev, unde ar fi fost antrenat în utilizarea armelor de foc și ar fi trecut teste cu poligraful. FSB susține că suspectul ar fi fost remunerat lunar în criptomonedă și ar fi primit promisiunea unei recompense de 30.000 de dolari pentru eliminarea generalului rus.

FSB mai afirmă că recrutarea suspectului ar fi fost realizată cu sprijinul unor servicii secrete poloneze. Agenția Reuters notează însă că autoritățile din Polonia nu au oferit un punct de vedere imediat privind aceste acuzații.

Potrivit comunicatului FSB, suspectul ar fi ajuns în Rusia în august 2025, parcurgând ruta Kiev – Chișinău – Tbilisi – Moscova. Serviciul rus susține că, după comiterea atacului, Korba ar fi părăsit Federația Rusă cu destinația Dubai, având asupra sa un rucsac și o geantă de voiaj, urmând ulterior să ajungă în România și apoi în Ucraina.

Atacul asupra generalului Vladimir Alekseiev ar fi avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, într-un bloc de locuințe situat în nord-vestul Moscovei. Potrivit autorităților ruse, generalul ar fi fost împușcat de mai multe ori în casa scării imobilului în care locuia.

Generalul a fost transportat în stare critică la spital și supus unei intervenții chirurgicale. Presa rusă a relatat ulterior că acesta și-a recăpătat cunoștința, însă starea sa medicală nu a fost detaliată oficial.

FSB susține că, în urma cooperării cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite, suspectul principal a fost reținut la Dubai și predat Federației Ruse. În dosar ar mai figura și alte persoane, printre care Viktor Vasin și Zinaida Serebrițkaia, ambii cetățeni ruși.

Vladimir Alekseiev este prim-adjunct al șefului GRU din 2011 și unul dintre cei mai cunoscuți ofițeri ai serviciilor de informații militare ruse. Născut în regiunea Vinnița din Ucraina, acesta a urcat treptat în ierarhia militară rusă și a fost implicat în mai multe operațiuni externe.

Potrivit informațiilor publice, Alekseiev a coordonat operațiuni militare ruse în Siria, a avut un rol în crearea Corpului de Voluntari al Rusiei și ar fi fost implicat în negocierile din timpul revoltei grupării Wagner din 2023. În anul 2017, autoritățile ruse i-au conferit titlul de „Erou al Federației Ruse”.

În același timp, mai multe state occidentale au impus sancțiuni împotriva generalului, acuzându-l de implicare în operațiuni cibernetice, în cazul otrăvirii fostului agent Serghei Skripal și în acțiuni militare împotriva Ucrainei.