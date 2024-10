Sport Serie A. Echipa italiană Napoli, victorie în fața celor de la Como, 3-1







Lider în Serie A, Napoli a reușit să atingă încă o victorie importantă. Jucătorii pregătiți de Antonio Conte au obținut rezultate lăudabile pe teren propriu. Duelul a făcut parte din etapa a şaptea din Serie A.

Napoli, rezultat de excepție în fața celor de la Como

Încă din primele minute de joc, gazdele au reușit să înscrie prin Scott McTominay. Ajutat de lovitura lui Lukaku, acesta a deblocat tabela de joc. Echipa adversă a egalat scorul abia în minutul 43.

McTominay, marcatorul golului de deschidere, la finalul meciului cu Como: „Vârful clasamentului? Nu ne gândim la asta momentan. Pentru noi important a fost să câștigăm.(…) Nu îmi imaginez cum să le mulțumesc napoletanilor care m-au primit foarte bine. Sunt foarte fericit de relația care s-a creat”, a spus jucătorul.

Pe finalul reprizei, Gabriel Strefezza a marcat cu ușurință, însă ulterior napolitanii au înscris alte două goluri în a doua repriză.

Ce a spus Antonio Conte

Deșii formația Como a avut șanse să marcheze încă un gol, acest lucru nu a mai fost posibil. La finalul meciului, Antonio Conte a vorbit despre elevii lui. Totodată, acesta s-a arătat impresionat de rezultatele obținute de aceștia.

„Nu știu dacă Napoli este pe primul loc în clasament, dar noi suntem acolo și este un fapt. Dacă mi-ar fi spus acum trei luni, ar fi fost greu să cred. Am transpirat fiecare meci, chiar și astăzi. împotriva unei echipe printre cele mai bune din ligă. Am fost încântat să văd reacția băieților de astăzi când am primit ceva. Legătura cu fanii este specială”, a spus el.

Napoli - Como, duel din Serie A

Napoli a avut un start excepțional de sezon în Serie A. De altfel, în urmă cu două sezoane, elevii antrenați acum de Conte au fost campioni. În prezent, aceștia ocupă prima poziție în Serie A. În același timp, Como a atins două rezultate bune, după duelul cu Atalanta și Verona.