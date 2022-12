Serialul Harry&Meghan. Meghan Markle a vrut să se sinucidă! Noi dezvăluiri despre scandalurile din Casa Regală Britanică.

O singură parte a poveștii, dar care induce simpatie

Serialul scoate vedere trauma emoțională pe care cuplul Harry&Meghan consideră că a suferit-o din partea mass-media și a familiei regale. Ei vorbesc despre lupta lui Meghan cu gânduri de sinucidere. Harry recunoaște că „nu a făcut față bine”. Mama lui Meghan, Doria, plânge în timp ce spune că „i s-a frânt inima” să audă că fiica ei a vrut să se sinucidă.

Aceștia își împărtășesc convingerea că avortul spontan pe care l-a suferit Meghan a fost provocat de stres, ca urmare a procesului intentat împotriva Associated Newspapers. În imagini apar paparazzi în elicoptere, bărci și mașini care le înconjoară casa din Canada. Ei discută despre cât de speriați s-au simțit.

Cei mai mulți oameni care se uitau nu au putut să nu simtă multă simpatie, scrie Katie Razzal, editor la BBC News.. Bineînțeles, narațiunea este unilaterală. Auzim doar perspectiva lor. Realizatorii programului optează pentru o coloană sonoră încărcată de emoție pentru a se asigura că le înțelegem suferința. (La un moment dat, în mod special, auzim versurile piesei Do What You Gotta Do a Ninei Simone: „Te-am iubit mai mult decât au făcut-o rudele tale”). Dar, deși poate că suntem manipulați, durerea lor este clar de văzut.

Multe întrebări fără răspuns

Una dintre cele mai dăunătoare părți ale interviului lor cu Oprah Winfrey a fost afirmația de rasism în cadrul familiei regale. După șase episoade din Harry & Meghan, încă nu știm cine ar fi pus la îndoială cât de închisă ar fi pielea lui Archie, fiul celor doi.

Meghan nu abordează acuzațiile de hărțuire la adresa ei, decât ca un exemplu al modului în care mașina de PR a Palatului a lucrat pentru a o denigra. Nu aflăm nici ce i-ar fi strigat prințul William fratelui său la Sandringham când s-au întâlnit pentru a discuta despre viitor.

A doua zi după interviul bombă de la Oprah, camerele Netflix se pare că filmează în timp ce Harry primește un mesaj de la fratele său. „Aș vrea să știu ce să fac”, spune el, părând încordat. Ne-am dori să știm ce conținea textul, dar nu aflăm. Aceste programe lasă încă multe lucruri în suspensie.

O poveste tragică

Cine i-a privit pe prinți când erau copii mergând în spatele sicriului mamei lor în drum spre înmormântarea acesteia se va simți probabil profund trist că relația lor este acum atât de distrusă.

În acest a doua serie de episoade, Harry este mult mai direct la adresa fratelui său. El crede că ceea ce el numește „jocul murdar” al informațiilor negative adresate membrilor presei de către echipele regale de comunicare s-a extins și la biroul prințului William.

El spune că, după ce a văzut cum echipa tatălui său făcea briefinguri împotriva mamei lor, băieții au convenit că nu vor face niciodată așa ceva. Implicația este că William și-a pus propriile interese mai presus de orice altceva.

Relațiile dintre cei doi sunt rupte și nu se pare că se vor îmbunătăți prea curând.

Povestea este mai complicată, dar…

Acesta este „adevărul” lor, nu tot adevărul. Există contradicții. Am auzit că a existat gelozie pentru că Meghan și Harry primeau atenția tuturor. Ni se spune că „ei” au început să se informeze presa împotriva lor. Apoi auzim, de asemenea, că Palatul Regal a aprobat un întreg documentar despre Meghan și Harry realizat de ITV, în care ea a povestit cum se lupta cu rigorile vieții la Buckingham.

Este posibil să simți că narațiunea poate să nu fie atât de simplă pe cât o văd ei, simțind în același timp că plecarea lor este o pierdere uriașă pentru familia regală și pentru Marea Britanie în general. Cine poate uita bucuria pe care atât de mulți au simțit-o în legătură cu uniunea lor? Corul de gospel din Abbey, optica lui Meghan lucrând cu comunitatea Grenfell la o carte de bucate, prezența lui Meghan în inima familiei regale, sunt beneficii pe care le-a oferit Marii Britanii și Commonwealth-ului.

Ceea ce s-a întâmplat nu poate să nu se resimtă ca o oportunitate ratată de a muta regalitatea într-un secol 21 mai reprezentativ.

Destinul lui Harry

În episodul 6, Harry spune: „Tot ceea ce ni s-a întâmplat nouă, urma să ni se întâmple întotdeauna. Dacă spui adevărul în interiorul puterii, așa răspund ei”.

Dar povestea lui a început mult mai devreme. Pierderea mamei sale, „căderea liberă” pentru a amorți durerea (și unele alegeri dubioase pe parcurs), găsirea unei femei asupra căreia să poată proiecta imaginea mamei pe care a pierdut-o – și multă terapie.

Poate că „călătoria” pe care a făcut-o Harry avea să se termine întotdeauna aici, în California, despărțit de familia sa, lingându-și rănile care au o vechime de zeci de ani. El simte în mod clar că, luându-i apărarea lui Meghan, împotriva tabloidelor, împotriva familiei, îndreaptă nedreptățile în numele mamei sale moarte.

Meghan, moștenitoarea Lady Di

În mintea lui, Meghan este moștenitoarea Dianei. Când cuplul discută despre cât de dificil le-a fost, când au eclipsat membrii mai în vârstă ai familiei regale cu primele pagini strălucitoare (înainte ca, după părerea lor, să fie aruncați în gura lupilor), el spune: „Mama mea a simțit la fel”.

La un moment dat, Harry spune – semn că și-a pus încrederea în terapie ca răspuns – că „pentru ca schimbarea să aibă loc, trebuie ca multă durere și să iasă la suprafață. Pentru a putea trece la următorul capitol, trebuie să termini primul capitol”.

Dar, urmărind aceste episoade, mă întreb dacă nu cumva Harry este cel norocos. În calitate de rezervă, el poate pleca. În calitate de „rezervă”, își poate vinde povestea la Netflix. Poate alege să ia „zborul libertății” pe care îl descrie. Este ridicol să spunem că ar trebui să le plângem de milă lui William și Kate. În multe privințe, ei au o viață aurită la care noi, restul, am putea doar visa, conchide jurnalista britanică.