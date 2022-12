De ce n-a avut Harry nicio relație serioasă înainte de Meghan. Toate femeile fugeau de el

Documentarul Netflix care îi are ca protagoniști pe Prințul Harry și Meghan Markle este unul dintre cele mai vizionate seriale de pe platforma de streaming, dar a generat un adevărat scandal în Marea Britanie.

În lumina reflectoarelor

Prințul Harry mărturisește în acest documentar că până la Meghan Markle nu a avut nicio relație serioasă, deoarece nicio femeie nu a putut suporta să își tăiască viața în lumina reflectoarelor și să fie urmărită permanent de paparazzi.

„Toată lumea era entuziasmată și foarte fericită. Cred că oamenii au văzut-o și au zis: Ce inedit. Mi-am zis: ce vis! Am găsit o femeie căreia nu doar că i se pare ușor să facă asta, dar o poate face să pară ușor. Până la Meghan, toate femeile au fugit de asta. Am fost norocos că am găsit-o pe ea și că a acceptat tot ce a urmat”, a spus prințul Harry.

El a mărturisit și faptul că Meghan Markle este dragostea vieții lui. „Din perspectiva mea, m-am îndrăgostit nebunește de ea. Când am început s-o cunosc mai bine, mintea mi-a zis: Ei bine, e absolut perfectă pentru rolul ăsta. Când a fost vorba despre Meghan, a fost ca și cum aș fi găsit acul în carul cu fân“, a mai spus prințul Harry, potrivit cancan.ro.

Imagini suspecte

Lansarea documentarului a generat însă la un adevărat scandal în Marea Britanie. În cel de al doilea trailer de promovare apar mai multe imagini, despre care presa scrie că nu au nicio legătură cu ducii de Sussex.

Prințul Harry apare într-o fotografie în care este urmărit de jurnaliști însă nu se menționează că imaginea este din 2007 și că alături de el este fosta iubită Chelsy Davy și nu actuala lui soție, potrivit news.com.

Potrivit sursei citate, într-o altă imagine din trailer se prezintă un număr impresionant de paparazii. Se deduce că aceștia i-ar aștepta pe ducii de Sussex, dar de fapt fotografia a fost făcută la premiera unuia din filmele seriei Harry Potter în 2011.

O altă imagine în care este prezentată o mulțime de jurnaliști nu ar avea nicio legătură cu Prințul Harry și Meghan Markle. Ea ar fi fost surprinsă în New York, când fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, și-a părăsit apartamentul în 2019. Presa britanică mai susține și că o altă imagine prin care se dorește să se arate frenezia pararazzilor este de fapt preluată de la procesul cântăreței Katie Price.

Probleme de credibilitate

Aceste imagini folosite în trailer sunt menite să întărească afirmațiile prințului Harry care susține că s-a temut să nu aibă soarta mamei sale și că a făcut tot ce a putut pentru a-și proteja familia.

„Am fost îngrozit… nu am vrut ca istoria să se repete. A trebuit să fac tot ce am putut pentru a-mi proteja familia“, spune prințul Harry în documentarul Netflix.

Viața ducilor de Sussex a fost intens mediatizată în ultimii ani, dar presa britanică susține că gafele făcute de Netflix în trailerul de promovare va afecta credibilitatea celor afirmate de ducii de Sussesx