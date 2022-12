Documentarul Netflix „Harry și Meghan“ în centrul unui imens scandal. Imaginile care au pus pe jar presa din Marea Britanie

Netflix a lansat al doilea trailer de promovare a documentarului al cărui protagoniști sunt Prințul Harry și Meghan Markle. Acesta arată cum ducii de Sussex sunt urmăriți peste tot de paparazzi. Imaginile au generat însă un adevărat scandal, iar presa britanică susține că unele sunt înșelătoare.

Prințul Harry apare într-o fotografie în care este urmărit de jurnaliști însă nu se menționează că imaginea este din 2007 și că alături de el este fosta iubită Chelsy Davy și nu actuala lui soție, potrivit news.com.

Potrivit sursei citate, într-o altă imagine din trailer se prezintă un număr impresionant de paparazii. Se deduce că aceștia i-ar aștepta pe ducii de Sussex, dar de fapt fotografia a fost făcută la premiera unuia din filmele seriei Harry Potter în 2011.

O altă imagine în care este prezentată o mulțime de jurnaliști nu ar avea nicio legătură cu Prințul Harry și Meghan Markle. Ea ar fi fost surprinsă în New York, când fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, și-a părăsit apartamentul în 2019. Presa britanică mai susține și că o altă imagine prin care se dorește să se arate frenezia pararazzilor este de fapt preluată de la procesul cântăreței Katie Price.

Following accusations of fake footage in the first trailer, the NEW trailer for the @netflix Harry & Meghan documentary appears to use footage of @KatiePrice leaving Crawley Magistrates Court to suggest a mob of paparazzi hounding H&M. #HarryandMeghanonNetflix pic.twitter.com/NFKCedWnK5

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) December 5, 2022