Pensia încasată lunar de Serghei Mizil. O cheltuiește într-o singură zi

Serghei Mizil a mărturisit câți bani primește lunar de la statul român. Cu toate că pare greu de crezut, acesta încasează o sumă mică, pe care o cheltuie foarte repede. Cel care se recomandă unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Nicu Ceaușescu, pune toată pensia la bătaie pentru a-și cumpăra medicamente.

Serghei Mizil, pensie „modică” de la statul român

Cunoscut în lumea mondenă, acesta a precizat că primește de la stat doar 1.200 de lei. Serghei Mizil cheltuie banii respectivi într-un timp foarte scurt. Acesta a dezvăluit că tratamentele pe care le ia în fiecare lună au un cost total de 2000 de lei.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă.”, a mărturisit el.

Nu a avut un job stabil

Serghei Mizil nu a avut un job stabil. Totuși, acesta susține că primește pensia lunară de 1200 de lei, după ce și-a plătit toate taxele la stat, având mai multe firme. De asemenea, cunoscutul „băiat de oraș” din perioada lui Ceaușescu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

„La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a adăugat Serghei.

Serghei Mizil, comerț cu blugi, cafea și țigări

Fostul apropiat al lui Nicu Ceaușescu a dezvăluit cum reușea să strângă sume importante în perioada comunismului. Serghei Mizil vindea tablouri în străinătate, însă investea banii în alte produse. El aducea în țară blugi, cafea, țigări și aparate video.

„Eu îmi triplam suma, fiindcă după ce vindeam tablourile afară, fie în Germania, fie în Italia, mai făceam niște șmecherii. Din banii primiți cumpăram tot felul de lucruri care nu se găseau la noi și le revindeam la prețuri mari, aparate video, blugi, geci, tricouri, cafea, țigări.”, a spus acesta.

Serghei Mizil este fiul unuia dintre cei foștii membrii ai nonmenclaturii PCR.

„Știam că toți zic despre mine că sunt băiatul lui ăla și că profit de situația asta. Și dacă tot mă înjurau, măcar să știu și eu că aveau motive întemeiate s-o facă!”, adaugă el.

Cea mai recentă afacere în care acesta s-a implicat are legătură tot cu vânzarea produselor. De această dată, Serghei a mizat pe comercializarea hainelor.