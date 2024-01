Serghei Mizil îi ia apărarea Evei Măruță, în ciuda neînțelegerilor cu tatăl acesteia

În acest context, Serghei Mizil afirmă că nu-i vine să creadă la ce s-a ajuns și cum pot unii oameni să înjure și să critice un copil de opt ani pentru că a jucat într-un film.

Serghei Mizil sare în apărarea Evei Măruță

Omul de afaceri spune că apreciază faptul că Eva Măruță a putut duce rolul până la capăt și și-a exprimat dezgustul față de întreaga situație.

„Nu poți să te iei de un copil mă. Da, numai că ai boală pe ala, sau pe ăla. În primul rând e un copil care, eu m-am uitat la câteva secvențe, nu poți să zici că n-a jucat, că a rămas să nu poată să vorbească, sau să nu știe. Să dai într-un copil la vârsta asta, chiar dacă nu știu, n-am văzut filmul, de ce să dai dacă tu că ai boală pe Andra și pe Măruță, să dai într-un copil.

Mi se pare o c*****rie. Îți dai seama ce e în sufletul unui copilaș care se duce, se bucură că a jucat într-un film și vin niște derbedei care te fac varză. E o cretinitate, e o imbecilitate”, a declarat Serghei Mizil.

Omul de afaceri, dispute cu Cătălin Măruță

Omul de afaceri subliniat că, în trecut, el însuși a avut conflicte cu Măruță, tatăl Evei, însă niciodată nu a considerat oportun să își exprime dezacordul prin denigrarea unui copil nevinovat.

Serghei Mizil a adăugat că, în opinia sa, Eva Măruță a avut o interpretare destul de reușită în film, mai ales având în vedere că aceasta este prima ei experiență de acest fel.

„Știi, am avut șucarele mele cu Măruță, m-am împăcat cu el. N-are nici o legătură. Nu poți să faci așa ceva cu un copil. Bă, dacă făcea cu mine, cu un om mare, cu asta, da mă. Fă cu noi că ne doare în c*r.

Da ce vină are copilașul ăla care, eu cred că s-a bucurat că a jucat și ce am văzut eu, secvențele, joacă foarte bine. Adică e naturală. Nu mi s-a părut nimic artificial la ea. Am și eu șase filme. Pot să-mi dau seama. Dar să lovești un copil numai așa că, da, nu știu. La ce s-a ajuns acum”, a mai afirmat Seghei Mizil.

Eva Măruță, ținta criticilor din online

Eva Măruță, în vârstă de doar opt ani, a fost supusă unor critici severe în mediul online, iar părinții ei, Cătălin și Andra Măruță, au reacționat prompt.

„Credeam că sunt pregătită pentru orice reacție stârnită de filmul „Tati Part-Time”. Am auzit și am văzut multe în cariera mea de aproape 25 de ani. Dar a fost o avalanșă care m-a copleșit, un amestec de lucruri bune, dar și răutăți care m-au întristat. Ca mamă, cred că toți copiii sunt minunați și merită șanse. Suntem foarte mândri de parcursul Evei în acest film”, a fost reacția Andrei.

La rândul său, Cătălin Măruță a spus că acest comentarii negative pot tăia aripile unui copil care visează cu ochii deschiși și care consideră că totul e posibil.

„Ca părinți sau nu, de fapt – ca oameni, suntem datori să reacționăm la aceste derapaje. Nu e suficient să ne întristăm din cauza faptului că există răutate în lume, firesc este să ne încurajăm unii pe alții, să vorbim când avem ceva constructiv de spus – chiar și o critică, să nu jignim fără sens”, a declarat acesta.