Iulia Albu, necruțătoare cu Andra și Măruță: Este monstruos

Iulia Albu are ceva de comentat în legătură cu decizia soților Andra și Cătălin Măruță de a-și expune copiii în mediul online. În opinia sa, fiecare face așa cum dorește, însă sunt anumite chestii care, la o fetiță de opt ani, n-ar trebui încurajate.

Vedeta consideră că problema nu este faptul că fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță joacă într-un film. Nu este nici primul și nici ultimul copil care își încearcă norocul în cinematografie. Altceva o deranjează, însă pe Iulia Albu. Consideră că este monstruos ca un părinte să-și încurajeze copilul de opt ani să folosească cosmetice pentru adulți.

„Văd zilele acestea foarte mult hate-uri și acuzații de nepotism. Fondate sau nu, vorbim despre un copil. Am fost însă oripilată să văd cum acest copil de 8 ani este filmat de tatăl ei în timp ce își face «skin routine». Și aș vrea să fie foarte clar că așa ceva este îngrijorător. Un copil de 8 ani nu are de ce să fie încurajat să folosească creme de față. Și în niciun caz nu ar trebui sugerat că așa ceva ar fi normal”, a spus Iulia Albu.

În opinia sa, părinții trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate, în astfel de cazuri. Nu este normal, spune Iulia Albu, ca aceștia să fie implicați și să încurajeze astfel de scene, pe care le consideră de un „ridicol grotesc”.

„Această glamourizare a absurdului poate naște monștri. Și cred că există o responsabilitate cel puțin teoretică a celor care orchestrează aceste scene de un ridicol grotesc. Faptul ca a fost distribuită într-un film nu mi se pare o problemă, în sine. Nu este nici primul, nici ultimul copil de vedetă care are anumite oportunități”, a mai spus Iulia Albu.

În acest context, Iulia Albu a vorbit și de propria fiică, Mikaela, în vârstă de 14 ani. Ea spune că și-a dorit ca fiica sa să se bucure de copilărie, fără să fie expusă public. Dar, susține, a fost vorba despre o alegere personală.

„Fiecare își promovează copilul așa cum consideră de cuviință. Faptul că eu nu cred și nu am crezut niciodată în expunerea exagerată a fiicei mele de la vârste fragede, este o alegere personală și atât. Copilăria trebuie trăită la momentul potrivit și, așa cum și eu am avut o copilărie frumoasă și am avut libertatea de a fi copil, mi-am dorit același lucru pentru fiica mea”, a mai spus Iulia Albu, conform cancan.ro.