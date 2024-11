Sepsi OSK, victorie prețioasă cu Poli Iași, cu 2-1

Superliga României la fotbal a ajuns la etapa a 16-a. Într-unul dintre meciurile programate sâmbătă, 9 noiembrie, Sepsi OSK a câștigat în deplasare cu Poli Iași. Scorul final a fost 2-1 pentru echipa din Sfântu Gheorghe.

Poli Iași se află într-o situație dificilă din punct de vedere financiar. Însă, din punct de vedere sportiv, echipa condusă de Emil Săndoi a urcat pe locul 8 în clasament.

Înainte de această etapă, cu Sepsi OSK, echipa din Iași avea o situație destul de bună. Cu Emil Săndoi pe bancă, Poli a obținut patru victorii, obținute acasă, din șapte meciuri în Superliga. Moldovenii ocupă locul opt în clasament.

La rândul său, Sepsi traversează, de asemenea, o perioadă pozitivă, după înlocuirea antrenorului Bernd Storck. Echipa este neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. În etapa trecută, covăsnenii au terminat la egalitate cu Petrolul (1-1) după un joc dramatic pe care l-au încheiat cu doi oameni mai puțin pe teren. Sepsi a egalat pe final, dovedind că se poate mobiliza în momente dificile.

La rându-i Poli Iași venea după o victorie cu Oțelul Galați, în etapa a 15-a din Superliga. Moldovenii au revenit de la 0-1 și au terminat în avantaj, scor 2-1. De altfel, și în meciul cu Sepsi, Poli Iași a început foarte bine.

După 12 minute, Florian Kamberi a deschis scorul. Sepsi a dat replica după doar nouă minute de joc. Ei au marcat prin Alimi, care a lovit imparabil cu capul, după centrarea din corner al lui Neskovic. Astfel, după ceva mai mult de 20 de minute, scorul revenise la egalitate pe tabela de marcaj. Egalitatea s-a menținut până în minutul 63 a meciului din Superliga. Sârbul Mihajlo Neskovic a adus victoria oaspeţilor, din pasa lui Omar El Sawy.

Partida dintre Poli Iași și Sepsi OSK, disputată în etapa a 16-a din Superliga s-a încheiat cu victoria oaspeților. Meciul s-a jucat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași. La finalul meciului, antrenorul gazdelor, Emil Săndoi, s-a declarat nemulțumit de rezultat, dar și de prestația jucătorilor săi. Aceștia au fost neatenți în apărare, neștiind să păstreze avantajul din minutul 12.

„Azi am pedalat în gol. Nu am fost atenți în apărare, am suferit la finalizare. Am condus, dar nu am știut să gestionăm apoi situația. Nu meritam să câștigăm, dar nu meritam să pierdem. Am avut posesia și oportunități mai mari. Sepsi a avut multe absențe, dar a arătat că are bancă bună, lot bun”, a declarat Săndoi, la finalul meciului.