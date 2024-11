Sancțiuni în SuperLiga. FCSB și Rapid pentru incidentele de pe Arena Națională

Rapid și FCSB au fost sancționate de Federația Română de Fotbal pentru incidentele din timpul derby-ului din pe 27 octombrie. Meciul s-a jucat pe Arena Națională în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dat amenzi ambelor cluburi pentru spectacolul cu torțe, scandările și incidentele. De menționat că rapidiștii au primit o sancțiune mult mai dură, deși au fost oaspeți la jocul respectiv

Derby-ul etapei cu numărul 14 din SuperLiga s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Nici una dintre cele două protagoniste, Rapid și FCSB, nu au reușit să înscrie vreun gol. Spectacolul de pe teren, însă, a fost concurat, puternic, de show-ul făcut de suporteri, în tribunele Arenei Naționale.

Din acest motiv, pentru incidentele provocate de ultrași, Comisia de Disciplină a împărțit sancțiuni în ambele direcții.

„FC FCSB vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, a anunțat Comisia de Disciplină din cadrul FRF