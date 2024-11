Sport Gigi Becali a dat afară un om de bază de la FCSB. Finanțatorul și-a dat seama că a pariat pe o mână moartă







Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că nu îi mai prelungește contractul fundașului central Vlad Chiricheș. El a revenit la FCSB în vara anului 2023, iar contractul lui expiră în 2025. Becali a spus că acesta poate rămâne în staff, dar că nu are rost să îi mai prelungească contractul.

Gigi Becali a hotărât

„Chiricheș are contract până în vară. Nu mai prelungim, ce rost are? Nu are rost, dar, dacă vrea să rămână în club, găsim un loc. Numai prezența lui și experiența pe care o are contează. Nu mai prelungim contractul”, a declarat Gigi Becali.

În play-off-ul precedent, Chiricheș a fost printre preferații lui Becali, însă de la începutul acestui sezon, totul s-a schimbat. În acest sezon, fundașul a jucat 10 meciuri pentru FCSB, dar nu s-a descurcat foarte bine. Patronul dela FCSB a dorit să îi rezilieze contractul în septembrie, însă fotbalistul nu a vrut.

Vlad Chiricheș, pe lista neagră

Vlad Chiricheș a mai jucat la FCSB și în perioada 2012 - 2013, atunci a fost transferat la Tottenham de la echipa lui Becali în schimbul a 9,5 milioane de euro.

„N-am fost inspirat la schimbări cu Craiova, nu trebuia scos Crețu, dar n-aveam U21. Am vrut să-l scot pe Popescu, a trebuit introdus Pantea și scos Crețu. E un egal cât un eșec. Aveam 1-0, om în plus, ce vrei mai mult de atât? Bîrligea nu prea a contat, ca dovadă că Malcom a avut două ocazii. N-am ce să zic despre arbitraj. Poate doar la eliminarea lui Baba. Nu pune el piciorul, ăla vine în viteză și intră sub talpa lui Baba. E o alunecare periculoasă, în viteză. N-am ce să zic”, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali, mesaj dur pentru Vlad Chiricheș

Gigi Becali s-a enervat foarte tare pe Vlad Chiricheș și după meciul pe care FCSB l-a pierdut în deplasare cu FC Hermannstadt, scor 0-2. Patronul FCSB l-a acuzat pe fundașul central că a greșit la unul dintre goluri.

„Cum l-am scos pe Ngezana, bineînțeles că l-am băgat pe Chiricheș. Eu când îl văd, când ajunge mingea acolo am emoții deja. Primul gol nu e al lui Chiricheș. Al doilea gol, era mingea lui Chiricheș, era cu fața, lași mingea la adversar? Te doare capul”, a spus Becali, potrivit Fanatik.