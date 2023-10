Senzația de picioare umede – un indice de început de cancer

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, tată a doi copii, ale cărui picioare erau întotdeauna umede, iar din cauza aceasta și șosetele, a fost diagnosticat cu cancer, după o vizită la medic. Mielomul este un tip de cancer de sânge incurabil. Circa 3.000 de oameni mor anual în Marea Britanie din cauza acestui tip de cancer.

În 2016, atunci când englezul Mark Davies, din Londra, și-a programat o consultație la medicul său de familie, nu a fost pregătit și nici nu se aștepta să fie diagnosticat cu cancer.

Senzația de picioare umede era cauzată de mielom

Bărbatul, pe atunci în vârstă de 49 de ani, avea întotdeauna senzația că ciorapii săi sunt umezi. Senzația de picioare umede era cauzată de mielom, un cancer de sânge incurabil care ucide, anual, circa 3.000 de persoane în Marea Britanie.

Acum, în vârstă de 56 de ani, Mark Davies, a declarat: „Senzația din picioare și glezne era foarte ciudată. Aveam și dureri. Simțeam de parcă purtam șosete ude întotdeauna, scrie Express.

„Și medicul de familie a rămas nedumerit de faptul că pacientul său avea întotdeauna picioarele și șosetele umede. Pentru a clarifica problema și a a afla cauza picioarelor umede a cerut pacientului său să facă analize de sânge. Depistarea precoce a bolii, în acest caz a mielomului, a fost la timp. Sunt norocos și e o binecuvântare pe care am avut-o.”

Mark Davies, specialist în comunicare și jurnalist, a fost diagnosticat inițial cu o formă incipientă de mielom. Maladia s-a dezvoltat rapid în timpul pandemiei, transformându-se într-o formă de cancer severă. Bărbatul a rămas cu găuri în coloana vertebrală. Cancerul i-a afectat și starea emoțională a lui Mark.

În timpul tratamentului de cancer, familia și fotbalul au fost stâncile sale

„Fotbalul, și în special Middlesbrough, a fost o stâncă absolută și o distragere a atenției și un sprijin atât de important, mai ales, atunci când am făcut chimioterapie și am stat aproximativ un an la pat.

Cea mai mare sursă de sprijin este, desigur, familia și prietenii. Dar fotbalul nu m-a ajutat nici pe jumătate să merg mai departe, în special în ultimii șapte ani, de când am fost diagnosticat cu mielom”, a mărturisit bărbatul.

Mark Davies trece printr-o perioadă mai bună. Cancerul este în remisie, după un tratament de chimioterapie și un transplant de celule stem.

Jurnalistul Mark Davies a făcut echipă cu organizația caritabilă Myeloma din Marea Britanie pentru a sensibiliza publicul cu referire la semnele de avertizare ale mielomului și la impactul emoțional pe care îl are viața cu un cancer de sânge incurabil, potrivit doctorulzilei.ro.