Senatorul Vasile Dîncu, pasionat de artă. Ce colecție are fostul vicepremier

Declarația de avere a fostului vicepremier este una încăpătoare mai ales căinclude și câteva colecții de artă. Dar nu doar atât, ci și niște depozite financiare pentru zile negre. În documentul depus la Senat, prima dată apare un teren intravilan de 596 de metri pătrați în Cluj Napoca. Acest teren a fost cumpărat în anul 2017 și îi aparține soției.

De asemenea soții Dîncu dețin, din anul 1999 un apartament în Cluj Napoca de 86 de metri pătrați. Pe numele soției este trecută și o casă de locuit de 420 metri pătrați tot în Cluj Napoca dobândită în 2017. La capitolul mașini, Vasile Dîncu are un IMS din 1975, semn că îi plac mașinile de colecție. De asemenea mai are și un Mercedes din 2008.

Senatorul este un iubitor de artă. El are o colecție de tablouri de 15.000 de euro. De asemenea are și bijuterii din aur de 18.000 de euro, pe care le-a dobândit între anii 2008-2015. Parlamentarul deține și sculpturi în valoare de 5.000 de euro, gravuri tot de 5.000 de euro, dar și timbre în valoare de 2.000 de euro. La capitolul conturi, Vasile Dîncu se poate mândri cu economiile lui.

Dîncu are milioane în conturi

Lucrează cu o singură bancă unde are deschise două depozite în valoare de 1.000.002 lei fiecare dintre ele. Practic el însumează peste 2 milioane de lei. De asemenea are un cont curent în care se găsesc 53.455 de lei.

Mai are un astfel de cont în care se găsesc 3872 de lei. De asemenea mai are un depozit cu 28.528 de lei. Și alte două depozite în care se găsesc 113.000 de lei în fiecare dintre ele. Vasile Dîncu nu are nicio datorie și nici un credit la nicio bancă. La capitolul venituri a trecut pe de parte 133.236 salariul de când era ministru al Apărării.

Indemnizația de senator care a fost de 26.051 de lei. Dar și activitatea didactică de la universitate București unde a câștigat 114.287 de lei. Soția sa, Maria Dîncu a câștigat din activitatea sa didactică 68.427 lei.

https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2020/a.dincu.vasile.13.06.2023.pdf