Senatorul Daniel Fenechiu îl apără pe Florin Cîțu: „Este un păcat al tinereții”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu susține că premierul Florin Cîțu și-a asumat greșeala făcută în urmă cu douăzeci de ani, iar acest lucru nu trebuie să afecteze perspectivele sale ca premier.

„Mi se pare o dovadă de responsabilitate, de onestitate. Nu a fost arestat, a fost reținut. Cred că mulți oameni au săvârșit câte o contravenție în tinerețea lor. În SUA există niște reguli în ceea ce privește consumul de alcool. Nu a săvârșit vreo infracțiune, este un păcat al tinereții pe care mulți din cei care ar putea să fie astăzi critici și să dea lecții cu siguranță au pățit – unii au fost prinși, alții au avut noroc”, a declarat Fenechiu conform știripesurse.ro

Potrivit spuselor senatorului, acest incident din tinerețe nu ar trebui să afecteze imaginea premierului. El nu crede că Florin Cîțu își va pierde susținătorii pentru o astfel de întâmplare din anul 2000.

„Activul PNL este unul pragmatic. Motivul pentru care cea mai mare parte a activului PNL s-a apropiat și-l susține pe Florin Cîțu nu ține de cum arată, de cum vorbește, de anumite, chestiuni din trecut, ci ține de performanța premierului, de premisele pe care le prezintă pentru viitorul partidului și pentru viitorul guvernării, ține de lucruri pe care premierul le-a livrat. Nu cred că cineva ar putea să fie influențat de o poveste de 20 de ani”, a adăugat senatorul Fenechiu.

Informația a apărut în contextul luptei pentru șefia PNL

La fel ca și Florin Cîțu, Daniel Fenechiu consideră ciudat faptul că aceste informații au apărut acum în contextul alegerilor interne din PNL. El pune acest lucru pe seama luptelor pentru conducerea partidului, dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu.

„Nimeni din cadrul partidelor de opoziție, nimeni din cadrul adversarilor tradiționali nu a avut, nu a căutat, sau nu a avut această informație. Din perspectiva asta cred că declarațiile făcute de președintele partidului încep să capete un alt contur în legătură cu implicarea unora în viața internă a partidului”, a mai spus Fenechiu.

Florin Cîțu condamnat în Statele Unite

Premierul Florin Cîțu a recunoscut, întrebat de jurnaliști dacă a făcut închisoare în Statele Unite, că a fost amendat cu 1000 de dolari, în urmă cu 20 de ani. El a precizat că s-a întâmplat deoarece a condus sub influența alcoolului.

„Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.

Un document apărut în spațiul public arată că Florin Cîțu ar fi primit o condamnare la două zile de închisoare, în Statele Unite, în anul 2000, pentru conducere sub influența alcoolului.