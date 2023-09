Semifinala US Open, întreruptă de eco-teroriști. Ce au făcut „activiștii de mediu”

După semifinala de la US Open, Coco Gauff a reușit să se califice în finală, învingând-o pe Karolina Muchova. La doar 19 ani, Gauff a ajuns pentru prima dată în finala de la Flushing Meadows, câștigând meciul împotriva lui Muchova cu scorul de 6-4, 7-5.

Meciul a fost oprit la începutul setului doi.

Semifinala de la US Open, întreruptă de activiștii de mediu

Forțele de ordine și ulterior mai mult de jumătate de duzină de ofițeri de poliție au intervenit pentru a face față celor trei protestatari. Ei purtau tricouri cu mesajul „Încheierea combustibililor fosili”.

Doi dintre activiști au fost îndepărtați în câteva minute. Dar, a fost necesar mai mult timp pentru a-l convinge pe bărbatul care și-a lipit picioarele de beton.

Spectatorii au primit instrucțiuni să stea la distanță pentru a facilita accesul polițiștilor. Fanii din apropierea lor au încurajat intervenția în zona în care s-a produs incidentul.

Unul dintre protestatari, cunoscut sub numele de Ian, a declarat că dorește ca US Open să fie mai responsabil. Și asta deoarece are sponsori corporativi care contribuie la schimbările climatice globale.

„Nu încercăm să dăunăm în niciun fel sportivilor. Nu avem nimic împotriva jocului, dar încercăm cu adevărat să atragem atenția asupra unei probleme în care nimeni din lume nu mai are tenis de care să se bucure”, a spus el.

Gauff s-a odihnit pentru o scurtă perioadă pe banca laterală în timpul pauzei de 50 de minute. Apoi, s-a întors pe teren pentru a arunca niște mingi de tenis și a executa câteva servicii de antrenament. În același timp, Muchova a primit o scurtă vizită de la un antrenor.

Și Wimbledon a fost întrerupt de protestatari

Acesta este cel mai recent dintre protestele care au vizat evenimentele sportive, din cauza preocupărilor legate de utilizarea combustibililor fosili.

La Wimbledon, în luna iulie, două meciuri au fost întrerupte de activiștii de mediu care au sărit din tribune și au aruncat confetti portocalii pe terenul de joc.

Într-un eveniment de pregătire desfășurat în Washington luna trecută, aproximativ o duzină de persoane au fost rugate să părăsească locația după ce au scandat sloganuri și au afișat pancarte de protest împotriva utilizării combustibililor fosili.