Monden Selina și Victor testați la Asia Express mai ceva ca-n Insula Iubirii. De ce le-a fost frică celor doi







Iubita lu Victor Slav a dezvăluit în cadrul unui podcast ca Asia Express a fost mai ceva ca un test. Cei doi și-au asumat că mersul la această emisiune ar putea însemna despărțirea lor.

Mai ceva ca-n filme

Selina a explicat ca atunci când au decis să meargă în cuplu la emisiune Asia Express și-au asumat ca asta putea să însemne despărțirea lor. Cu toate acestea cei doi au considerat ca sunt suficient de puternici pentru a face față unei astfel de provocări. “Chiar ne-am spus înainte, băi, asta e și un test pentru relația noastră”, a explicat Selina. “ Păi ce e Insula Iubirii?! Asia Express, te duci în cuplu este o mare provocare”, a spus Andreea Pereteanu, cea care a găzduit podcastul.

“În cuplu da! Am și spus, Doamne, să nu ajungem acolo să ne certăm. Sau să, cine știe cum reacționez, să nu mă cunosc eu mai bine decât o fac deja. În sensul negativ. Dacă cine știe reacționez agresiv, dacă spun ceva ce acasă nu am spus vreodată. Noi, ne am întors de acolo mai puternici”, a explicat Selina.

Au trecut cu brio peste cele mai mari hopuri

Cei doi au trecut și printre niște episoade nu tocmai favorabile. Unul dintre ele este cel în care ghidat de Selina , Victor Slav a ajuns cu bicicleta într-un loc spre deliciul privitorilor. Spre norocul lor, lacul nu a fost deloc adânc, așa ca s-au repliat repede și au reușit să salveze din timp.

Pe de altă parte cei doi nu s-au certat în urma acestei aventuri eșuate ci s-au concentrat să își atingă scopul ca o adevărat echipă. Victor Slav și Selina sunt împreună de 5 ani de zile. Nouă iubita a fostului prezentator a fost acceptată și de Bianca Drăgușanu, care își lasă fetița în compania ei fără nicio problemă.