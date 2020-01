În timpul interviului, Selena a recunoscut că a fost victima anumitor abuzuri. Întrebată dacă a fost vorba de un abuz emoțional, cântăreața a aprobat.

„Da, și cred că este ceva ce trebuie să înțeleg din perspectiva unui adult(…) Doar că nu vreau să-mi petrec tot restul vieții vorbind despre asta, pot spune că acum mă simt mai puternică decât niciodată, și sunt mândră că am putut să trec peste”, a spus Selena Gomez.

În 10 ianuarie, Selena Gomez a lansat „Rare”, albumul așteptat de milioane de fani, al treilea din cariera artistei de 27 de ani.

După patru ani de zile, Selena Gomez scoate pe piață un album de 13 piese, care include hiturile „Lose You to Love Me” și „Look at Her Now”, în care veți auzi o Selena mai vulnerabilă, mai sinceră, mai puternică și mai matură ca niciodată.

Artista a declarat că era gata să lanseze acest album în urmă cu doi ani. „Sinceră să fiu, acest album a fost un fel de coșmar pentru mine, dar în cel mai bun mod cu putință”, le-a declarat Selena celor de la Spotify:

„Am crezut că eram deja gata cu el de acum doi ani…. Am strâns toate sesiunile, pentru ca apoi să-mi dau seama că de unele nu-mi mai aduceam aminte pentru că am evoluat în fiecare an cu totul diferit”.

