Sport Selecționerul U21, Daniel Pancu, critică dur prestația echipei și staff-ului: Dacă eram pe bancă, câștigam meciul







Daniel Pancu, selecționerul echipei naționale U21 a României, a avut o reacție puternică după înfrângerea de aseară.

Daniel Pancu, dezamăgit după eșecul cu Italia

În cadrul flash-interviului, antrenorul suspendat a criticat atât jucătorii, cât și staff-ul său, subliniind că elevii săi nu au respectat instrucțiunile primite în ultimele săptămâni. Pancu a caracterizat golul primit ca fiind „ridicol” și a menționat că mesajele sale nu au ajuns la Răzvan Rotaru, „secundul” său, în timp util.

Critici privind prestația echipei

„Sunt nemulțumit de multe aspecte, dar experiența adversarilor a făcut diferența. Italienii sunt pragmatici și au jucători din Serie A și Premier League. La nivel individual, nu se punea problema. Au fost câteva greșeli, iar golul a fost de-a dreptul comic. Trebuia să ocupăm spațiile pe care le exersăm constant la antrenamente. Am avut și o bară, iar în repriza a doua, încă o bară, tot dintr-o pasă lipsită de intensitate. Am fost timizi în multe momente, deși am ratat un penalty și am avut o ocazie imensă în prelungiri”, a declarat Pancu.

„Dacă aș fi fost pe bancă astăzi, nu am fi pierdut acest meci! L-am fi câștigat, cu siguranță! E foarte greu să stai în tribună, mai ales când trebuie să te abții de la comentarii. Dar mai am un meci, iar suspendarea va expira. Regret că nu am putut fi alături de băieți. Sunt aproape convins că nu am fi pierdut astăzi”, a adăugat el.

Despre greșeli și planul pentru viitor

Referitor la penalty-ul ratat de Louis Munteanu, Pancu a spus: „Nu mă voi lua de un penalty ratat. Chiar și cei mai mari jucători din lume au ratat. Poți rata și de pe linia porții; a fost o ratere normală, fără a fi un moment psihologic. Era evident că aveam nevoie de mai mulți jucători în atac. Am avut speranțe și la fazele fixe. Deși am transmis instrucțiuni din tribună, nu știu de ce mesajele mele au ajuns atât de lent pe bancă.

Când a ieșit Ignat și a intrat Matei Ilie, era clar că nu mai puteam construi prin Ilie, deoarece este un jucător de picior stâng. Echipa Italiei a jucat lung în toate cele șase meciuri. Am fost agresivi în pressing, iar ei au reacționat rapid, jucând mingea lung.

Le-am spus jucătorilor mei de nenumărate ori să nu le fie rușine să paseze în out. Au respins mingile sub presiunea adversarilor, ceea ce demonstrează lipsa de experiență. În minutul 90+1, am avut o lovitură liberă de la jumătatea terenului, dar în loc să-l chemăm pe Sava, am pierdut mingea. Aici s-a făcut diferența în seara aceasta.

A fost cel mai bun prim 11, fără îndoială. Jucătorii s-au prezentat excelent la antrenament. Cred că putem înfrunta Spania, trebuie doar să avem încredere. E important să ne refacem, deoarece nu am mai jucat din 3 în 3 zile, așa că probabil vor fi schimbări. Vom vedea câte vor fi”, a concluzionat Pancu, potrivit gsp.