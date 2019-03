Selecționerul României, furios după eșecul cu Suedia: „La pauză am intrat puțin în ei și le-am zis că nu asta e atitudinea”

Cosmin Contra, selecționerul României, a fost nemulțumit de ceea ce a văzut pe teren în prima parte a confruntării cu Suedia și a avut un discurs apăsat la pauză.





Cosmin Contra și-a criticat elevii la finalul partidei pe care România a pierdut-o, sâmbătă, în Suedia, scor 1-2. Selecționerul a povestit că a încercat să-și trezească elevii, la pauză, atunci când nordii conduceau cu 2-0. Antrenorul a recunoscut că prima reprezentativă n-a avut atitudine în primele 45 de minute.

„Au fost două reprize diferite. În prima am fost timizi, am făcut două goluri cadou. Am primit golul când ne așezam bine în teren. Am făcut greșeli copilărești. A doua repriză a fost total diferită. Am avut altă atitudine, am dat gol. Am mai avut ocazii. Trebuie să luăm lucrurile bune, să luăm repriza a doua. Să ne dăm seama că la nivelul ăsta greșelile copilărești ne costă.

Dacă aș avea o baghetă magică și aș ști de ce jucătorii nu au avut aceeași atitudine în prima repriză, v-aș spune. La pauză am intrat puțin în ei și le-am zis că nu asta e atitudinea și fața României. M-a ajutat după pauză și intarea lui Ivan. Băieții și-au dorit să egaleze. I-am felicitat pentru a doua repriză și i-am certat pentru prima repriză”, a spus Contra la Pro TV.

