În ultima vreme s-au intensificat zvonurile care vorbesc despre ruptura unui cuplu celebru format de fosta prezentatoare Iulia Vântur și actorul indian Salman Kahn. Semnele de întrebare au fost alimentate și după un comentariu lăsat de româncă pe contul de Instagram al lui Randeep Hooda. Actorul indian a participat la o acțiune voluntară de stârngere a gunoaielor de pe plajă, iar Iulia Vântur l-a felicitat pe rețeaua de socializare.

„Sunt mândră de tine”, a scris ex-vedeta Pro TV. În urmă cu puțină vreme, Iulia Vântur vorbea despre viitorul ei familial. „Am început să muncesc de la 16 ani ca să-mi iau avânt, am tot muncit, pănă în ziua de azi. (…) Mi-ar plăcea să am o familie, mi-ar plăcea să am și un copil, dar trebuie sa vină de la Dumnezeu, că așa e, un copil e un dar de la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu o să considere că e momentul, atunci o să îmi dea și un copil.

Ideea este să fiu fericită, să mă fac eu pe mine fericită oricum pot, cu familie, fără familie, cu copil, fără copil, ideea este să fiu fericită”, afirma vedeta într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

În primăvară, Iulia Vântur a povestit cum petrece alături de iubitul ei perioada de izolare impusă de pandemia coronavirusului. „Suntem în izolare de mai mult de o lună, alături de o parte din familie, aici în Panvel, în mijlocul junglei. Avem spațiu aici, e mult mai bine, avem grădina, spațiu destul de mare de mișcare. M-am gândit și la prietenii care sunt închiși într-un apartament și nu au unde să se miște.

Am vorbit și cu părinții mei, de care îmi e dor, îmi e dor să-i îmbrățișez, să fiu cu ei. Nu am mai fost de mult cu ei de Paște”, afirma Iulia Vântur la emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV.