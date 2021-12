Șeful Brigăzii Antiteroriste a acordat primul interviu. Viața de general și pasiunile ascunse în spatele gradelor

Vineri, Dorin Rădulescu, șeful Brigăzii Antiteroristă, a apărut pentru prima dată public. Bărbatul a susținut primul interviu din viața sa, însă a fost extrem de deschis și ne-a povestit pe îndelete despre viața de general, însă și despre omul din spatele funcției de general.

După terminarea liceului a intrat în Academia Națională a Informației, a fost recrutat pentru Brigada Antitero încă de atunci. Era perioada adolescentei și visa să ajungă în legiunea franceză, însă un cadru SRI l-a îndreptat către informații. A simțit vibrațiile acestei meserii când a început să facă practică, realizând că un maxim de 10% se potrivea realitatea din teren cu ceea ce avea el, de fapt, în cap.

Practica nu era nici pe departe asemănătoare cu poveștile gen James Bond, subliniază generalul Dorin Rădulescu în cadrul podcastului SRI, „TOP (ne)SECRET”.

„Erau tot felul de glume când intram în Academie. Făceau cei mai mari glume pe seama noastră. Du-te să își iei în primire „aspiratorul de companie” și era mătura de exemplu. Sau să-ți iei în primire sectorul. Erau tot felul de glume făcute de cei mai vechi cu cei mai noi”, își amintește nostalgic șeful Brigăzii Antitero. Acest lucru se întâmpla în 1996.

„Am lucrat în Serviciul Atitero timp de 11 ani, ca ofițer, începând de la junior level, să spunem, trecând prin mai multe etape. Am avut ocazia să fac lucruri deosebite, poate unele în premieră pentru acea perioadă, cu niște colegi extraordinari. Ulterior, am fost desemnat de conducerea Serviciului, prin anumite etape, să iau în primire și alte responsabilități, care mi-au prins bine pentru vederea de ansamblu și pentru a cunoaște mai bine întreaga activitate a Serviciului”, a declarat generalul Dorin Rădulescu.

Omul din teren vs. omul din spatele gradelor

La 44 de ani se poate mândri cu o carieră impresionantă în Brigada Antiterorist, fiind numit general în decembrie, 2018, chiar de Centenar. Deși a trecut ceva timp de la prima misiune serioasă, Dorin Rădulescu retrăiește acele sentimente și acum, când își aduce aminte că a bătut la ușa unui unui individ care avea un anumit trecut.

„Prima misiune serioasă a fost când am început activitățile de „humming”, activități de contactare și de a recruta surse secrete umane, cu specific pe profil antiterorist. Evident că dacă vrei să obții informații dintr-un anumit mediu, trebuie să încerci să-ți faci surse în acel mediu, chiar dacă este mai greu de penetrat. Oricum, trebuie spus că, de-a lungul anilor, s-a produs un schimb de generații, cred că mai multe, și mă bucur că am avut ocazia pe de o parte să cunosc ofițeri buni, de calitate, de la care am avut lucruri de învățat, pentru că a existat o tradiție care s-a transmis mai departe. Pe de altă parte, am avut de învățat și lucruri care nu ar trebui făcute, din categoria așa nu. La primele activități îmi tremurau picioarele când a trebuit să bat la ușa unui individ care avea un anumit trecut. Am mers cu un ofițer care știa cum să pună problema, au fost primii pași și după care a început să îmi placă”, a mai declarat șeful Brigăzii Antiterorist la primul său interviu.

Legat de omul din spatele acestei funcții, generalul Dorin Rădulescu mărturisește că de multe ori a renunțat la viața personală în schimbul carierei. Îi place să meargă la pescuit de știucă și și-ar dori să călătorească mai mult.

„Când am timp, îmi place sa fac un pic de mișcare. Mi-aș dori să am mai mult timp să călătoresc. Avem meteahna asta că ai senzația că nu, lasă că ma duc altădată, lasă că avem lucruri importante. De fapt, în fiecare zi sunt lucruri importante de făcut și recunosc că au fost momente în care poate am neglijat anumite părți ale vieții mele”, a mai declarat generalul Dorin Rădulescu.

Acesta susține că aș fi frumos dacă ar fi în natură, undeva pe o barcă, să se relaxeze, să dea un „reset mental total și să las telefoanele un pic la un metru jumate într-o punguța”.