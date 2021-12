De ce nu a intervenit SRI în luarea de ostatici de la Onești. Dezvăluirile șefului Brigăzii Antitero

Șeful Brigăzii Antiteroriste din cadrul SRI, Dorin Rădulescu a explicat care sunt condițiile în care pot interveni lucrătorii antiteroriști, într-un caz precum cel de la Onești. El a explicat ce s-a întâmplat în primăvară și de ce situația nu a fost gestionată de SRI.

Dorin Rădulescu a vorbit, pentru prima dată, de ce nu a intervenit, la momentul respectiv, brigada antitero. Potrivit spuselor sale, principalul motiv a fost acela că lucrătorii SRI nu au fost anunțați în legătură cu această situație. În al doilea rând, a precizat ofițerul SRI, Brigada pe care o conduce se implică doar în acele acțiuni care au legătură cu o potențială amenințare de tip terorist.

„În primul rând nu am fost anunțați. Într-un fel justificat. Operatorul de la 112 are niște indici de amenințare. Instituția noastră și brigada este anunțată strict pe anumiți indici de amenințare care ar putea avea legătură cu terorismul. Este vorba despre un atac cu armă albă în spații publice, atac cu armă de foc, descoperirea unui colet suspect, o amenințare cu bombă, luare de ostatici și ar mai fi momentul în care o persoană intră cu autoturismul într-o mulțime de oameni. Se pleacă de la premisa că incidentul poate avea legătură cu terorismul”, a explicat Dorin Rădulescu, în podcastul Top (ne)Secret, emisiune online care a debutat astăzi pe pagina de Facebook a SRI.

Situațiile în care intervine SRI sunt prevăzute în lege

Ofițerul SRI a precizat că doar organele juridice sunt abilitate să încadreze o faptă din punct de vedere legal. Iar în funcție de această încadrare se solicită instituția care trebuie să intervină. SRI poate interveni doar la faptele prevăzute în legea 535 din 2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului.

„Singurii abilitați să încadreze fapta sunt cei de la Poliție. Sechestrarea de persoane nu este totuna cu luarea de ostateci. Ca să fie pe terorism trebuie să se încadreze pe litera legii 535”, a precizat Dorin Rădulescu.

Ce s-a întâmplat la Onești

Revenind la cazul de la Onești, șeful Brigăzii Antiterorism a explicat că fapta era de competența Poliției, a Ministerului Afacerilor Interne. El a precizat că oricum Brigada Antiteroristă nu a fost sesizată la acel moment, ci a aflat mai târziu despre ceea ce s-a întâmplat.

„Nu am fost anunțați la acel moment. Am aflat mai apoi. Era o faptă de competența MAI, iar noi puteam acorda sprijin doar la solicitare expresă, pe probleme de natură tehnică, logistică sau tactică. Dar și cei din cadrul MAI au structurile necesare ca să intervină în asemenea situații. Noi putem acorda sprijin sub coordonarea lor”, a mai precizat șeful Brigăzii Antiterorism.

Luarea de ostatici de la Onești

La începutul lunii martie, un bărbat de 68 de ani, din Onești, Gheorghe Moroșanu, a luat ostateci doi lucrători care se ocupau de renovarea fostului lui apartament pe care l-a pierdut din cauza unei datorii. El i-a omorât pe cei doi după ce negocierile cu poliția au eșuat, iar lucrătorii MAI au recurs la forță pentru a-l imobiliza.

Eșecul operațiunii s-a datorat unor bâlbe ale polițiștilor care au coordonat operațiunea.

Negociatorul din cadrul Poliției Bacău a ajuns mai tîrziu în zonă din cauză că era în ziua sa liberă. Astfel, discuțiile pentru eliberarea celor doi ostateci au avut loc cu întârziere. Apoi, deși lucrurile păreau sub control și mergeau spre un deznodământ non-violent, la un moment dat au luat-o razna. Se pare că agresorul a fost atacat de una dintre victime, iar acesta a ripostat cu cuțitul, ucigându-i pe cei doi lucrători.

Echipele de intervenție au acționat când s-a auzit zgomot de luptă în interiorul apartamentului, dar a fost prea târziu.