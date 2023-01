Șeful Autorității Electorale Permanente a demisionat din funcție. Constantin Mituleţu Buică a fost acuzat că și-a angajat cumnata pe un post de consilier

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu Buică a demisionat din funcție după ce a fost acuzat de Agenția Națională de Intergritate că și-a angajat ilegal cumnata pe un post de consilier la cabinetul vicepreşedintelui instituției.

A spus că nu a încălcat legea

Demisia vine la două zile după ce Constantin Mituleţu Buică declarase că nu a greșit cu nimic. El a recunoscut că și-a angajat cumnata, dar a susținut că nu a încălcat legea.

„Voi contesta în această săptămână raportul ANI la instanța de contencios administrativ și, de asemenea, consider că nu am încălcat legea și nu am favorizat nicio persoană, atât timp cât raportul ANI a constatat că până la gradul al doilea nu am o problemă pe administrativ. Drept urmare, nu înțeleg care este latura penală în această activitate, cât timp pe latura administrativă nu este nicio problemă. Voi depune concluzii contrare raportului ANI și voi demonstra că nu am încălcat legea”, a spus acum două zile Constantin Mituleţu-Buică.

Anchetă penală

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul Înaltei Curți cu privire la faptele sale. „Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Constantin – Florin Mituleţu Buică a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul penal.

În exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente a emis, Buică aprobat şi semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la cabinetul vicepreşedintelui Autorităţii Electorale Permanente pe funcţia de consilier”, a transmis ANI printr-un comunicat de presă.

Nu era la prima abatere

În noiembrie 2021, Constantin Mituleţu Buică a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu, într-un dosar în care a fost acuzat că a făcut presiuni ca doi directori din AEP să părăsească instituţia şi ar fi blocat mai multe posturi din cadrul instituției şi nu a organizat concursuri pentru ocuparea lor.

În luna iunie 2022, Tribunalul București a constatat neregularitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată Constantin Mitulețu Buică. Instanța a anulat și ordonanța prin care șeful AEP a primit calitatea de suspect. Aceasta deoarece, au stabilit judecătorii, lui Constantin Mitulețu Buică i-a fost încălcat dreptul la apărare.