Avertismentul șefului Agenției Internaționale pentru Energie, cu privire la stoparea livrărilor de gaz rusesc: Europa să fie pregătită pentru iarnă

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că Europa trebuie să se pregătească imediat pentru întreruperea completă a exporturilor de gaze rusești în această iarnă, îndemnând guvernele să ia măsuri pentru a reduce cererea și a menține deschise centralele nucleare vechi.

Fatih Birol, șeful AIE, a declarat că decizia Rusiei de a reduce livrările de gaz către țările europene în ultima săptămână ar putea fi un precursor al unor noi reduceri, deoarece Moscova încearcă să câștige „pârghii” în timpul războiului cu Ucraina.

Ce urmărește Rusia cu reducerile de gaze şi ce mesaj transmite europenilor

„Europa ar trebui să fie pregătită în cazul în care gazul rusesc este întrerupt complet. Cu cât ne apropiem de iarnă, cu atât înțelegem mai bine intențiile Rusiei. Cred că reducerile sunt orientate spre evitarea umplerii depozitelor din Europa și creșterea influenței Rusiei în lunile de iarnă”, a mai declarat șeful AIE.

AIE, care este finanțată în principal de membri ai OCDE, a fost anul trecut unul dintre primele organisme oficiale care a acuzat în mod public Rusia că a manipulat livrările de gaz către Europa în prezența invaziei Ucrainei de către Moscova.

Birol a spus că măsurile de urgență luate de țările europene săptămâna aceasta pentru a reduce cererea de gaz, cum ar fi exploatarea vechilor centrale electrice pe cărbune, sunt justificate de amploarea crizei, în ciuda preocupărilor legate de creșterea emisiilor de carbon, a mai declarat oficialul european.

Suedia și Danemarca au urmat Germania, Austria și Țările de Jos în anunțarea primei etape a planurilor de urgență

Europa și-a redus dependența de gazul rusesc la aproximativ 20% din totalul livrărilor de la invazia Ucrainei, de la aproximativ 40% înainte, potrivit companiei de consultanță ICIS.

Rusia și-a redus deja complet livrările de gaze naturale pentru o serie de țări, precum Finlanda, Polonia și Olanda, din cauză că țările respective au refuzat să plăteacă în ruble. Recent, ea și-a redus livrările și spre Germania și Franța, pretinzând că sancțiunile împiedică o serie de reparații esențiale la conducta de gaze Nord Stream 1, dintre Rusia și Germania.

Mai mult, șeful AIE a spus că țările ar trebui să încerce să amâne închiderea oricăror instalații de energie nucleară pentru a ajuta la limitarea cantității de gaz ars în generarea de electricitate.

Germania s-a confruntat cu critici susținute pentru decizia sa de a continua dezafectarea ultimei centrale nucleare în timpul crizei energetice. Deși Birol nu a evidențiat nicio țară, el a spus că toți „ar trebui să ia în considerare amânarea închiderii centralelor nucleare atâta timp cât există condițiile de siguranță”.

Fatih Birol a mai lansat un avertisment: S-ar putea ajunge la o raționalizare a gazelor

Birol a spus că, fără a adopta politici de reducere semnificativă a consumului de combustibili fosili, lumea va continua să se confrunte cu fluctuații periculoase ale prețurilor petrolului și gazelor. „Cu excepția cazului în care guvernele stau pe scaunul de conducere și nu mobilizează fonduri majore pentru a crea o tranziție către o energie curată, va trebui să ne confruntăm cu o volatilitate extremă a energiei”, a spus el.

Până la sfârșitul acestui an, Europa este deja pe cale să-și reducă cu 90% dependența de petrolul rusesc, încercând astfel să nu mai finanțeze în niciun fel invazia Rusiei în Ucraina. Dar renunțarea la gazul rusesc se va dovedi mai dificilă din cauza imensei sale importanțe în țări precum Germania și Italia. La începutul acestui an, Rusia acoperea aproximativ 40% din necesarul de gaze al Europei. După invazie, această dependență s-a redus la jumătate, dar nu e clar dacă Europa va putea continua substituirea unor asemenea livări, relatează Financial Times.

Frans Timmermans spune că sunt deja 12 state UE afectate de reducerea furnizării gazului rusesc

Frans Timmermans a tras un semnal de alarmă şi spune că „Riscul întreruperii complete este acum mai real ca niciodată, deoarece un număr de 12 ţări membre ale Uniunii Europene sunt acum afectate de reducerea livrărilor de gaze din Rusia, a declarat joi vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european.

Zece din cele 27 state membre UE au emis „alertă timpurie” privind aprovizionarea cu gaze – primul şi cel mai puţin sever din cele trei niveluri de criză identificate în reglementările UE privind siguranţa alimentării cu energie, a explicat Timmermans.

Statelor membre UE li se cer planuri de pregătire privind modul în care vor gestiona întreruperile în aprovizionarea cu gaze în cele trei niveluri de criză: alertă timpurie, alertă şi urgenţă.