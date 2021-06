După un weekend în care s-au confruntat în declarații publice, cele două tabere din PNL s-au întâlnit în ședința Biroului Executiv de luni dimineață. A fost un nou prilej de a-și aduce reproșuri și acuze, după cum relatează surse politice. O ședință cu tensiuni și amenințări.

Acestea au venit, în special, din partea susținătorilor lui Florin Cîțu care l-au încolțit pe Ludovic Orban atrăgându-i atenția asupra afirmațiilor unor susținători de-ai săi. Între altele i s-a reproșat că nu a făcut nimic pentru a-l sancționa pe deputatul Antonel Tănase, președintele organizației PNL Sector 3. Acesta a afirmat despre colegii săi, care au trecut în tabăra lui Cîțu, că ar fi niște lichele și niște trădători.

Raluca Turcan i-a bătut obrazul lui Orban

Surse politice, care iau parte la ședință au relatat că vicepremierul Raluca Turcan a fost cea care i-a reproșat lui Ludovic Orban că a declanșat războiul intern, numindu-și colegii „lichele” și „trădători”.

Raluca Turcan i-a atras atenția lui Orban că oamenii sunt atrași de luptele interne din partid, așa cum sunt prezentate de presă, iar acest lucru îi distrage de la ceea ce se petrece la guvernare.

„Apelul meu la președintele PNL și la toți colegii din PNL este să păstrăm campania din PNL, în interiorul PNL. Din păcate, tonul campaniei distructive, fără proiecte, departe de ceea ce are nevoie PNL, este dat chiar de presedintele PNL, cel care prin autoritate si experientă, trebuia să ducă o campanie pozitivă”, ar fi spus Raluca Turcan.

Turcan acuză lipsa de susținere în Parlament

Raluca Turcan a subliniat că PNL are nevoie de o schimbare, iar cei care îl susțin pe Florin Cîțu nu sunt trădători. În acest context, ea i-a transmis lui Ludovic Orban că ar trebui să dea tonul la ceea ce el numește „un festival al democrației”.

Or, a precizat Turcan, conform surselor, această imagine, a unor scandaluri permanente din PNL slăbesc guvernul și PNL. Mai mult, vicepremierul, care este și ministru al muncii i-a reproșat că majoritatea parlamentară nu se implică în susținerea poziției Guvernului pe subiecte sensibile precum pensiile.

„Am un mare semn de întrebare și aș vrea să aflu de ce majoritatea parlamentară nu s-a sincronizat cu Guvernul. Sper să nu existe jocuri de campanie internă și pe tema pensiilor. Majoritatea parlamentară are obligația de a susține poziția Guvernului. Singurul mesaj pe care vreau să-l dau este acesta: de ce majoritatea parlamentară nu susține poziția Guvernului?”, a spus Raluca Turcan.

Ludovic Orban a bătut în retragere

Ludovic Orban s-a apărat spunând că apelativele „lichea” și „trădător” nu-i aparțin și că a dus o campanie corectă, susținând guvernul.

„Eu n-am folosit cuvântul lichea, nu am folosit cuvântul trădător, declarațiile mele au fost corecte și de sprijin pentru guvern. Chiar și atunci când mi-au afectat și mie personal imaginea. Dacă considerați atac faptul ca am vorbit de suflu nou despre colegi care au totuși vechime în partid, eu nu cred ca este atac. Nu am zis nimic rău de nimeni”, s-a apărat Ludovic Orban.

Amenințări voalate din partea lui Dan Vîlceanu

A fost momentul în care deputatul Dan Vâlceanu i-a atras atenția că cel ce a folosit aceste cuvinte, în exprimările publice, a fost Antonel Tănase, unul dintre susținătorii săi. El a vrut să știe ce sancțiuni a primit acesta pentru că i-a insultat pe membrii PNL care au trecut în tabăra lui Florin Cîțu.

„Vă rog să îmi spuneți care este sancțiunea pentru dl. Antonel Tănase care și a făcut colegii lichele și trădători? a întrebat deputatul Vîlceanu.

Cum întrebarea a fost ignorată de Ludovic Orban, care a dat cuvântul altcuiva, deputatul a comentat amenințător:

„Ah, deci înțeleg ca nu e nicio sancțiune, atunci să nu va mirați de ceea ce va urma”.