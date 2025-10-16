Şedinţă cu scântei la Primăria Chişinău. Aceeaşi taxă, anulatu de două ori pe parcursul unui an

Republica Moldova. Consiliul municipal Chişinău a anulat joi, 16 octombrie, taxa de salubrizare, imbusă locuitorilor Chişinăului care au atins vârsta de 18 ani. Este pentru a doua oară în anul curent când aleşii locali votează pentru anularea acestei taxe.

Pentru anularea taxei de salubrizare au votat 38 din cei 51 de consilieri municipali.

Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC. Unii consilieri au invocat că taxa pentru salubrizare este o povară suplimentară pentru populație. Alţii susţin că anularea taxei pentru salubrizare ar putea afecta bugetul municipal destinat curățeniei orașului.

În capitală, mărimea taxei de salubrizare este de 10 lei pe lună, ceea ce este echivalentul a 120 de lei pe an. Aceasta trebuie achitată până pe 31 iulie, în fiecare an, pentru perioada fiscală a anului trecut.

Taxa pentru salubrizare în Chişinău a fost întrodusă pentru prima dată în 2021. Ion Ceban a declarat că „taxa de salubrizare este instituită și este obligatorie prin Codul Fiscal” şi este obligaqtorie.

Pensionarii, copiii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități nu plătesc taxa de salubrizare. În același timp, conform Codului Fiscal, Primăria poate să acorde scutiri și amânări suplimentare de la plata taxei pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local.

Consiliul municipal Chişinău a votat, cu 26 de voturi, pentru anularea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2025 încă la începutul anului.

Deşi decizia a fost adoptată, chişinăuenii s-au pomenit, în câteva luni, cu facturi pentru taxa de salubrizare.

S-a întâmplat din cauza că decizia aprobată de Consiliul Municipal nu a fost semnată însă de secretarul Consiliului Municipal, Adrian Talmaci. Astfel, decizia nu a intrat în vigoare.

Consilierii PAS au declarat că acest lucru s-a făcut abuziv și au cerut demisia lui Talmaci.

Potrivit edilului de Chişinău, Primăria nu poate interveni pentru anularea taxei de salubrizare.

Deputatul neafiliat Gaik Vartanean, care este însă membru al echipei MAN al lui Ceban, a venit cu inițiativa legislativă de anulare a taxei de salubrizare.

Acesta precizează că taxa e prevăzută în Codul Fiscal din 2014 și că include toate localitățile țării. Legea permite introducerea unei astfel de taxe, dar nu o așază sub semnul imperativ necesar. Însă, în momentul în care există, aceasta devine obligatorie spre achitare.

Într-un comunicat emis de autoritățile locale este menționat că primirea avizelor de plată a stârnit mai multe nemulțumiri în rândul cetățenilor, pentru că ar fi fost primite și de cei care nu ar trebui să achite această taxă.

În vederea aplicării corecte a taxei, Primăria Chişinău a solicitat în mod repetat, inclusiv în luna februarie 2025, transmiterea directă a listei cu persoanele domiciliate către autoritatea publică locală.

Agenţia Servicii Publice a refuzat în fiecare an, inclusiv în 2025, să transmită datele Primăriei, invocând faptul că acestea pot fi furnizate doar către Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

Drept urmare, datele au fost livrate direct către SFS, fără posibilitatea Primăriei de a verifica sau corecta informațiile. Autoritățile locale constatat mai multe „neconformități grave” în lista contribuabililor. Printre acestea ar fi includerea persoanelor decedate în anul 2023, a celor radiate de la domiciliu în 2023, a persoanelor fără domiciliu, care nu împliniseră vârsta de 18 ani până la 31 decembrie 2024 și a pensionarilor care sunt scutiți de plata taxei.

Toate aceste categorii au fost explicit excluse din categoria contribuabililor prin decizia Consiliului Municipal, iar aceste criterii au fost comunicate clar către Agenția Servicii Publice, instituția responsabilă de generarea bazei de date.