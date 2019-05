Scandal la Antena 1. Vârciu și Nea Marin au dezgropat securea războiului

Liviu Vârciu și nea Marin au ajuns din nou la cuțite. Sunt prieteni de aproape zece ani, dar recent s-au certat de la o glumă și nu și-au mai vorbit timp de o săptămână.





Liviu Vârciu şi Nea Mărin fac un cuplu de senzaţie pe micul ecran. Când vine vorba de ei doi, niciodată nu lipsesc râsetele, glumele şi micile certuri extrem de amuzante pentru public. Însă, o săptămână nu şi-au vorbit, iar Nea Mărin, invitat la Răi Da Buni, a dezvăluit motivul, scrie Spynews.

Se pare că Nea Mărin a fost foc şi pară pe Liviu Vârciu, după ce acesta i-a făcut o glumă. În săptămâna în care nu şi-au vorbit, timpul a trecut greu pentru amândoi, iar Liviu Vârciu nu ştia ce să mai facă pentru a-l împăca.

„Mi-a pus o solniţă de asta mică de sare într-un pahar de vin. Îmi era sete, am luat paharul şi când am pus în gură... îţi dai seama. Am simţit sarea, am aruncat paharul. Din clipa asta, dacă faci glume de prost gust, nu mai ai ce vorbi cu mine. O săptămână n-am vorbit, exact ce spunea el. Turba. Şi la un moment dat, mă uitam prin el. N-am fost atent, cu mâinile pe lângă mine, m-a luat şi m-a pupat pe gură”, a povestit nea Mărin la Răi Da Buni.

„E vorba de familie. Profesional, prima palmă am luat-o de la el acum 9 ani. Nu m-am obișnuit, dar îl iubesc și nu am cum să stau supărat pe el. Am fost într-o emisiune supărați, n-a vorbit cu mine o săptămână. Aveam impresia că nu aveam o mână, un picior, mă simțeam trist ca și cum mă părăsise iubirea vieții. L-am pupat pe gură și cred că i-a plăcut că după ne-am împăcat”, a povestit Liviu Vârciu, pentru Star Matinal.

SURPRIZA la casele de schimb! La cat a ajuns un euro joi, chiar de Ziua Europei

Pagina 1 din 1