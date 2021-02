Secția Specială: Ponta ia poziție în scandalul momentului! Într-o postare pe contul său de Facebook, Victor Ponta, absolvent de Drept, a făcut o analiză a celui mai dezbătut subiect al momentului: desființarea Secției Speciale.

Victor Ponta : Vrem justiție sau execuții?

„Nu trebuie să ai studii juridice – nici măcar 12 clase sau școala generală finalizată – trebuie doar să gândești câteva secunde și să înțelegi ceva foarte simplu: Dacă vrei o justiție corectă și independentă nu poți să lași același om să îl ancheteze și pe inculpat (acuzat) și pe judecătorul care îl judecă pe acest inculpat!!!

Simplu nu? Trebuie ca judecătorul să nu stea cu amenințarea că, dacă nu e “cuminte” și chiar vrea să judece cazul, o să-i facă și lui dosar cel care i-a făcut și inculpatului pe care îl judecă! Dacă vrei justiție – nu execuții! Acest principiu de bun simț a fost consfințit și de Curtea Constituțională, și de Uniunea Europeană și, recent, de CSM! Și se aplică în toate țările democratice – mai puțin în România!

Ponta: Dragnea e la închisoare cu tot cu Secția Specială

Nu îți place ție Ministrului Justiției de procurorii de la Secția Specială? Asta e – îi schimbi (adică faci tu ce a vrut Dragnea și nu a reușit). Dar nu desființezi ceva ce trebuie să existe! Iar prosteala cu “secția făcută de Dragnea” e doar propagandă- cu tot cu Secția Specială Dragnea e la închisoare. Iar Portocală e vedetă și “martir” la televiziunea unui infractor condamnat și cu pedepse executate în penitenciar!”

Dacă ești marxist de la USR, vrei să revină execuțiile publice din anii 50“

„Dacă ești marxist- leninist stalinist de la USR vrei ca în România să revină procesele din anii 50 – execuții publice ale adversarilor politici. Asta pot să înțeleg. De ce peneliștii acceptă (sigur că Ludovic Orban a “înghițit” dosarul din 2016 cu care a fost scos din cursă pentru Primăria Capitalei)? Din lașitate – și din prostia de care am suferit și noi pesediștii care am crezut că abuzurile sunt simple accidente și nu execuții politice organizate. Până am pățit-o și noi și familiile noastre”, continuă politicianul.