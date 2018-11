SECŢIA pentru investigarea infracţiunilor din JUSTIŢIE finalizează PRIMUL dosar. Cine este cel trimis în JUDECATĂ

Fostul procuror DNA Eugen Stoina a fost trimis în judecată la aproape un an de la producerea accidentului rutier soldat cu avarierea a patru masini. În prezent procuror la Parchetul Judecătoriei Sibiu, Stoina, a fost trimis în judecată joi, 22 noiembrie 2018, de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie pentru sustragere de la prelevarea de mostre biologice.





Iniţial procurorii de la Secţia de urmarire penală şi criminalistică, care iniţial au instrumentat acest caz, l-au acuzat şi de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Iată comunicatul PICCJ:

“Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STOINA EUGEN (procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu cu grad profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie) pentru savarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art. 337 C.p. teza a doua, respectiv varianta sustragerii.

In rechizitoriul intocmit in cauza s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 11 ianuarie 2018, in jurul orelor 14.40, aflandu-se in Bucuresti la volanul unui autoturism, inculpatul Stoina Eugen, pe fondul nepastrarii distantei intre autovehicule, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care se afla oprit, in coloana, la semafor. Aceasta a generat tamponarea in lant a inca doua autoturisme, oprite in coloana la semafor, precum si vatamarea corporala a inculpatului Stoina Eugen.

La locul accidentului s-au deplasat organele de cercetare penala ale Brigazii Rutiere, precum si echipajul SMURD, care a hotarat transportarea inculpatului Stoina Eugen la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din probele administrate de procurori reiese ca inculpatul ar fi parasit unitatea medicala fara a avea avizul medicului de garda. Ulterior, inculpatul a fost cautat de organele de politie rutiera, reusindu-se contactarea telefonica a acestuia la ora 17,55, cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigazii Rutiere. Inculpatul s-a prezentat la sediul politiei rutiere unde a fost testat cu aparatul alcooltest. Ulterior, inculpatul a fost condus apoi la o unitate medicala unde i-au fost recoltate probe de sange, stabilindu-se ca acesta consumase bauturi alcoolice.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, rechizitoriul fiind comunicat si Consiliului Superior al Magistraturii.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, scrie luju.ro.

