Secretul Prințesei Diana din ’81: Ce a spus Charles când a fost întrebat dacă e îndrăgostit. „A încercat să își mascheze dezamăgirea”

Logodna prințului Charles cu Lady Diana Spencer a fost anunțată de Palatul Buckingham în anul 1981. În ziua anunțului, cuplul a luat parte la un interviu special, despre care unii spun că a fost unul dintre primele semne că mariajul se va încheia cu un divorț. Diana avea să descrie mai târziu interviul ca fiind „îngrozitor”, potrivit documentarului Diana: In Her Own Words.

Publicul britanic așteptase mult timp ca Prințul Charles să își găsească o soție. Așa că atunci când prințul, în vârstă de 32 de ani la acea vreme, a cerut-o în căsătorie pe Lady Diana Spencer, fanii regali s-au arătat extrem de încântați. Însă, de-a lungul anilor, fisurile din căsnicia cuplului au devenit vizibile și au culminat în cele din urmă cu divorțul din 1996.

Prințesa Diana nu era sigură de căsnicia sa cu Charles

Se pare, totuși, că problemele legate de relația dintre Charles și Diana au fost evidente încă de la primul lor interviu în calitate de cuplu logodit. Limbajul corpului Dianei, pe atunci în vârstă de 19 ani, din timpul primului interviu cu Charles a sugerat că nu era pregătită pentru ceea ce o va aștepta ca membră a Familiei Regale.

Expertul în limbajul trupului Darren Stanton a declarat pentru Coffee Friend: „Prințesa Diana a fost prezentată pentru prima dată publicului ca o tânără emoționantă de 19 ani, îndrăgostită de Prințul Charles și gata să adopte stilul de viață regal.

După logodna lor din 1981, Diana și Charles au mers la primul lor interviu oficial și era clar, după felul în care se purta și după ceea ce spunea, că era naivă și nu știa ce avea să urmeze.

Ea părea să nu cunoască și să nu înțeleagă ce presupune cu adevărat să fii membru al familiei regale, iar aceasta s-a dovedit a fi foarte diferită de „căsătoria de basm” invocată odată cu legătura dintre ei. Pe lângă faptul că nu era sigură de ceea ce ar putea include rolul ei regal, limbajul corporal al Dianei a sugerat și că nu era sigură de nunta ei iminentă.”

Ce a răspuns Charles când a fost întrebat dacă e îndrăgostit

În timpul interviului, Charles și Diana au fost întrebați dacă sunt îndrăgostiți, iar răspunsul lui Charles a fost unul rușinos.

„Cea mai condamnabilă parte a acestui interviu a fost atunci când au fost întrebați cum se simt raportat la logodnă. Când a fost întrebat dacă erau îndrăgostiți, Charles a spus „(da), orice ar însemna să fii îndrăgostit”, iar Diana și-a dat ochii peste cap, încercând să își mascheze dezamăgirea cu niște gesturi ciudate.

Este clar, după reacția ei, că avea îngrijorări și chiar îndoieli cu privire la relația lor. În ciuda oricăror îndoieli pe care Diana le-ar fi putut avea, ea s-a căsătorit cu Charles la Catedrala St Paul mai târziu în același an și a avut doi fii cu el.”, a spus Darren Stanton.

„M-a dat complet peste cap. M-a traumatizat”

Comentariul lui Charles „…orice ar însemna să fii îndrăgostit” avea să aibă un mare impact asupra Dianei.

Potrivit documentarului, Diana: In Her Own Words, prințesa a dezvăluit: „Am avut un interviu îngrozitor în ziua în care ne-am anunțat logodna. Acest [reporter] ridicol a întrebat: „Sunteți îndrăgostiți?”. M-am gândit… Ce întrebare stupidă! Așa că am spus: „Da, bineînțeles că suntem”, iar Charles s-a întors și a adăugat: „…Orice ar însemna să fii îndrăgostit”. Asta m-a dat complet peste cap. M-am gândit – ce răspuns ciudat. M-a traumatizat”, potrivit The Express.