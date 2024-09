Sport Secretul lui Neluțu Sabău. Cum a ajuns U Cluj pe primul loc în clasament







Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a dezvăluit secretul rezultatelor excelente obținute de echipa sa în acest start de sezon, echipa sa fiind neînvinsă și poziționată detașat pe primul loc în clasament.

Neluțu Sabău își face singur alegerile

Sabău spune că are liberate totală din partea conducerii, care nu se bagă peste el. Nimeni nu-i spune ce jucător să introducă sau să scoată de pe teren, așa cum se întâmplă la alte echipe. Faptul că este liber să ăși facă alegerile este ingredientul principal al performanțelor din începutul actualei stagiuni.

Din punctul de vedere al antrenorului Universitatea Cluj, echipa a ajuns în vârf datorită faptului că „nimeni nu se bagă peste mine”.

Liniștea totală pe care i-o asigură conducerea clubului a dus la prestația U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău spune că secretul succesului la Universitatea Cluj este liniștea totală pe care i-o asigură conducerea clubului. Tehnicianul este foarte relaxat pentru că are în spate astfel de conducători, care îl lasă să decidă tot la echipă, așa cum este și normal, și nu apelează la imixtiuni de genul Gigi Becali la FCSB.

„S-a făcut un nucleu bun aici, cu jucători cu experiență, cu tineri. Berto, Thiam, care s-a întors, e greu pentru adversari să-l țină. Avem o atmosferă bună la antrenamente, în vestiar. Lumea visează, când ai rezultate, vine și încredere. Liderii își fac treaba în vestiar, serioși, se vizitează între ei, cu familiile”, spune Sabău

Conducerea U Cluj „vinovată” de succesul echipei

Avem stabilitate financiară. Niciodată, nimeni nu se bagă peste mine. Conducerea ne asigură bugetul, liniștea. Nu îmi spune nimeni pe cine să iau, pe cine să bag sau să scot. Să ne antrenăm și mai bine decât până acum. Trebuie să ne odihnim bine și ne alimentăm cum trebuie”, a declarat Ovidiu Sabău după succesul din Giulești.

Antrenorul „șepcilor roșii” spune despre echipa sa că „suntem o echipă pregătită”.

Neluțu Sabău este mândru de echipa sa, pe care o laudă. El declară că U Cluj este o echipă „lucrată”, iar asta se vede din poziția de lider în ierarhia Superligii.

Sabău își îndeamnă judecătorii să aibă mai mult curaj în confruntări

Totodată, tehnicianul Universității Cluj își avertizează jucătorii să nu „se culce pe o ureche”, să muncească și să lucreze mai mult la încrederea în ei.

„Îmi felicit jucătorii. Avem opt meciuri fără să pierdem. Suntem o echipă lucrată, pregătită, continuă povestea frumoasă. Știam că vor veni sus cu pressing, ajutați și de public. Au avut câteva situații, dar am reușit să contracaram și am ieșim cu bine. Au venit apoi acele acțiuni, mai ales la golul lui Berto. După 1-0 am avut mai mult curaj. Aici trebuie să lucrăm, la curaj.

Dacă antrenăm mult posesisa, trebuie să ne facem acest joc. A fost presiune mare, a fost un test. A doua repriză am avut posesie foarte bună, puteam face 3-0. Nu am mai fost în postura asta, suntem de trei etape pe primul loc. Sper să nu se mulțumească jucătorii”, a afirmat în încheiere antrenorul ardelenilor.