Simona Halep a mărturisit unul din cele mai grele momente ale carierei sale. Ea a recunoscut că a suferit timp de trei luni de o depresie acută, care o determina să se trezească noaptea cu lacrimi în ochi, potrivit romaniatv.net.

Care a fost cel mai greu moment al carierei sale sportive

Potrivit Simonei Halep, cel mai greu moment din cariera sa sportivă a fost în anul 2017, după ce a pierdut finala de la Roland Garros disputată împotriva Jelenei Ostapenko. Simona Halep susține că după pierderea partidei a fost trei luni în depresie.

„Am avut și eu momente de cădere. Iar cel mai greu moment din viața mea a fost în 2017, când am pierdut finala de la Roland Garros cu Jelena Ostapenko. Trebuie să recunosc că trei luni am fost în depresie. Mă trezeam noaptea plângând. Dar n-am lipsit nicio zi de la antrenament”, a dezvăluit Simona Halep.

Cu toate acestea, în cele trei luni, deși se lupta cu depresia, Simona Halep nu a pierdut niciun antrenament. Românca a dovedit o dată în plus că este o campioană absolută. Un an mai târziu, ea câștiga marele trofeu pus în joc pe zgura de la Paris.

„A fost cea mai lungă pauză din viaţa mea”

Zilele trecute, Simona Halep (2 WTA) spunea că este „puţin îngrijorată” în privinţa participării la turneul US Open din acest an, primul de Mare Şlem al anului, în condiţiile anulării Wimbledonului, după relaxarea măsurilor impuse de pandemia de coronavirus. Competiţia se va juca în spatele uşilor închise, la New York, începând cu 31 august.

„Va fi puţin dificil, depinde de restricţii, sunt puţin îngrijorată să merg acolo”, a declarat Halep pentru BBC.

În iunie, Simona Halep spunea că nu este sigură dacă va fi sau nu prezentă la turneul american, menţionând totuşi că planurile ei nu sunt „bătute în cuie”. Acum ea a spus: „Nu am idee deocamdată, nimeni nu ştie ce se va întâmpla după această lună. O să aştept să văd ce se decide, să văd ce fac şi ceilalţi jucători”.

Pe de altă parte, românca a spus că abia aşteaptă să joace din nou, afirmând că vrea să fie prezentă la turneul WTA de la Palermo, de pe 3 august. „Am nevoie de câteva meciuri”, a punctat Halep.

Întrebată cum şi-a petrecut perioada în care au existat restricţii, Simona Halep a răspuns că s-a bucurat de lucruri normale, a ascultat muzică, a citit şi a fost conectată, prin internet, la situaţia internaţională.

„A fost cea mai lungă pauză din viaţa mea. Le-am spus tuturor că voi pune racheta deoparte şi voi duce o viaţă normală. Nu am avut un program, nici emoţii pentru antrenamente sau pentru meciuri, sau că trebuia să împachetez din nou şi să plec. Aşa că a fost destul de bine, am vrut să fiu cât mai pozitivă. Am făcut chestii normale, nimic special. Am vrut să mă deconectez, să-mi limpezesc mintea, după mulţi ani în vârf presiunea a fost ridicată. Acum sunt din nou nerăbdătoare să joc, să particip la turnee”, a menţionat românca.