Secretele Primăriei Timișoara. Cât de simplu se trucau licitațiile. „O să ne îmbogățim. O să fim bogați”

Au acționat împreună Florin Răvășilă, fostul director al Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est din interiorul Primăriei Municipiului Timișoara, omul de afaceri Alin Agafiței, care a fost pe post de intermediar, și Octavian Batori, patronul Casei Funerare Octavian și Adi SRL.

Totul a început când Batori a fost abordat de Alin Agafiței, care l-a întrebat dacă nu vrea să-și extindă afacerea și în Timișoara, având în vedere că la acea vreme el activa doar în Lugoj. Omul de afaceri i-a spus acestuia că are cunoștințe și influențe pentru a câștiga licitațiile pentru două cimitire din oraș, și că „va costa”.

Cum au fost trucate cu succes licitațiile în Primăria Timișoara

O primă întâlnire dintre cei trei bărbați a avut loc în anul 2019, atunci când apropiatul fostului primar, Florin Răvășilă, i-a spus lui Batori că-l poate ajuta să câștige licitațiile și că-i va oferi toate informațiile importante din caietul de sarcini. Pentru asta, trebuia să-i ofere 50% din profit, dacă va câștiga licitația.

Ulterior, Răvășilă a cerut întocmirea unui caiet nou de sarcini, astfel încât firma Denisalex SRL, care a avut concesiunea, să nu mai aibă șanse să câștige licitația. Se pare că patronul firmei a refuzat să se întâlnească cu aporpiatul primarului pentru a discuta despre continuarea colaborării, drept pentru care acesta din urmă a acționat în defavoarea lui.

În caietul de sarcini a fost inclusă, pentru a-l ajuta pe Batori, cerința potrivit căreia firma de pompe funebre să dețină o autoutilitară de dimensiuni mici. În consecință, Răvășila a insistat pe lângă angajați pentru a se asigura că această condiție va fi inclusă în caietul de sarcini. Bărbatul a mai făcut ceva. A micșorat redevența pe care firma câștigătoare trebuia să o plătească pentru cele două cimitire. De la suma de 190.000 lei+TVA, s-a ajuns la 100.000 lei+TVA, în timp ce suma pentru investiții în fiecare cimitir a fost menținută la 50.000 lei+TVA.

Cei trei bărbați sperau să obțină bani frumoși din afacere

Răvășilă și Batori au stabilit ca jumătate din profit să ajungă la fostul director prin firme intermediare, iar Agafiței urma să se ocupe de monumentele funerare „la un preț controlat de noi”. La un moemnt dat, Agafiței a spus „tot ce se poate linșa, tot facem”.

Cei trei au stabilit inclusiv numărul de oameni care vor lucra în cimitire. „Voi știți foarte bine că în momentul în care am făcut caietul de sarcini am vorbit împreună. Și ne-am consultat. Câți oameni? Că am pus la un moment dat foarte mulți oameni. Pe urmă am tăiat din ei că tu mi-ai spus bă, nu-i bine așa”, a spus omul apropiat fostului primar.

Într-o discuție, Batori a recunoscut faptul că Răvășilă l-a ajutat cu absolut tot pentru a câștiga licitația. „Tot caietul de sarcini îi făcut foarte bine, adică să-l f… pe ăla care vrea să participe. Îi făcut bine. Îi deștept omul, n-ai… Jos pălăria, n-am ce să zic de el. Ne îmbogățim! O să fim bogați”, a spus el.

După ce licitația a fost câștigată, cei trei s-au întâlnit la o cafea, iar Răvășilă, pentru ajutorul oferit, a primit suma de 5.000 de euro, potrivit pressalert.ro.